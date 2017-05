MADRID. EL PSOE PIDE A LA FISCALÍA QUE AMPLÍE LA CAUSA SOBRE MERCAMADRID A OTRA COMPRA SOSPECHOSA AL MISMO GRUPO

Etiquetas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, anunció hoy que su grupo municipal va a pedir a la Fiscalía que amplíe la causa abierta sobre la relación entre Mercamadrid y Mercaocio durante la anterior legislatura a la compra sospechosa y perjudicial para las arcas municipales de otro inmueble en la calle Montera, al mismo grupo empresarial.Según explicó en rueda de prensa, el Ayuntamiento compró en 2007 a la empresa ABC Ciudad de Salamanca 2002, perteneciente al mismo grupo 22SL que Mercaocio, un inmueble en la calle Montera 25-27 por 55 millones de euros, más gastos para mantenerlo y venderlo por sólo 34 millones en 2012, y un pago de 1,3 millones de indemnización a 22 SL. Causapié recordó que, en 2012, cuando se realizó la compra, la empresa municipal Madridec, que la formalizó, y Mercamadrid, tenían un mismo presidente del Consejo de Administración, Luis Blázquez.Para los socialistas, “es necesario ampliar la investigación y conectar ambas cuestiones”, dado que el grupo 22SL, a través de Mercaocio, también se benefició del alquiler de unas naves por 623.000 euros anuales que Mercamadrid no utiliza; el asunto que ya está investigando la Fiscalía. “Concurren los mismos actores”, subrayó, insistiendo en que este nuevo asunto “nos está demostrando que daurante muchos años en el Ayuntamiento y otras instituciones gobernadas por el PP se ha gestionado el dinero público a favor de empresas privadas”, y que “como mínimo se ha producido una mala gestión”. Si la Fiscalía efectivamente amplía la investigación con este caso, Causapié anunció que el Grupo Socialista se personará en la causa. Causapié también pidió que se recupere la comisión de investigación municipal sobre Mercamadrid y Mercaocio y reclamó al nuevo portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, que exija al exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón y su vicealcalde Manuel Cobo que comparezcan en la abierta sobre la Calle 30, pese a que han anunciado que no lo harán. La misma reclamación trasladó a la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, para que demuestren que en la nueva etapa que anuncien están comprometidos contra la corrupción. A Almeida le recomendó además que sea “humilde” y se abstenga de “bravuconadas prepotentes” como dudar de la posición del PSOE. Por último, la portavoz socialista calificó de “adecuado” que la Justicia investigue los contratos de la Caja Mágica con motivo del Masters de tenis de Madrid, dado que se ha beneficiado a una empresa privada y se debe esclarecer. Ahora bien, confía en que la investigación no afecte a la celebración de la nueva edición del torneo, que considera un evento importante para la ciudad.