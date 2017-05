MADRID. EL PP SE QUERELLA CONTRA SÁNCHEZ MATO Y MAYER POR LOS INFORMES SOBRE EL OPEN DE TENIS

Etiquetas

El Grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid presentó este lunes su anunciada querella contra el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, por prevaricación, malversación de fondos públicos y delito societario, por la forma en que pidieron informes a dos despachos de abogados para apuntalar su denuncia ante la Fiscalía contra el contrato de organización del Madrid Mutua Open de tenis, cuando eran los máximos administradores de Madrid Destino.Según anunció el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, la presunta prevaricación sería por no haber pedido tres ofertas para adjudicar los informes según la normativa de Madrid Destino, y habérselos asignado “a dedo” a dos despachos supuestamente afines, uno de ellos especializado en Derecho Civil y Mercantil pese a que pretendía argumentar la supuesta responsabilidad penal en el contrato del campeonato de tenis.A su vez, la malversación sería por haber gastado 100.000 euros para contratar estos informes pese a que ya había cuatro anteriores que descartaban cualquier irregularidad en el Open de tenis, en tanto que el delito societario se debería a que Sánchez Mato, Mayer y la ex consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, también objeto de la querella, no informaron al resto de miembros del Consejo de Administración de la empresa municipal de que habían detectado supuestas irregularidades e iban a presentar una denuncia por ello.A preguntas de los periodistas, Almeida se declaró “seguro” de que Sánchez Mato y Mayer dimitirán de sus actuales responsabilidades si son imputados por estos delitos, pues así lo recoge el código ético de Ahora Madrid, o bien la propia alcaldesa, Manuela Carmena, “tan comprometida en la lucha ontra la corrupción, será la primera que pida su dimisión”.