Morenilla: "Marí (PSPV) me dijo que me iban a meter en Emarsa" si no daba datos de financiación ilegal del PP

El exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) José Juan Morenilla ha afirmado que el socialista Ramón Marí, exconsejero de Emarsa, le dijo que le "metería" en el caso Emarsa si no le daba datos sobre la presunta financiación ilegal del PP de Valencia. "Tú verás", ha afirmado que le indicó.

Morenilla se ha pronunciado así este miércoles en la vista por la pieza principal del caso Emarsa, procedimiento en el que se ha investigado un presunto desfalco de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), en respuesta a las preguntas de las defensas.

El acusado, durante su declaración, se ha referido a un almuerzo que mantuvo con Ramón Marí --ejerce de acusación en el proceso-- en febrero de 2012 y en el mismo le pidió datos sobre la financiación ilegal del PP de Valencia. "Me dijo que si no se la daba, me iban a meter en Emarsa. Quedó así. Me dijo 'tú verás...".

Seguidamente, ha aseverado que días más tarde llegó un escrito anónimo, aportado por la socialista Carmen Martínez, en el que se le relacionaba con el empesario fugado Ignacio Roca. "Y todo era falso". Asimismo, comenzaron las confesiones en este caso por parte del ex director financiero de Emarsa Enrique Arnal y del exgerente Esteban Cuesta en las que se les incriminaba.

"En 13 días se había orquestado todo esto para que estos señores desviaran la atención a otro sitio", ha dicho y ha lamentado que en el caso concreto de Cuesta, "al llegar a un pacto con las acusaciones, pese a ser el autor material del fraude, se le pide menos pena que a mí -12 años frente a 14 de prisión--".