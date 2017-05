OHL defiende que ni la empresa ni sus consejeros están imputados por corrupción, sin referirse a López Madrid

Etiquetas

Accionistas de OHL piden la salida del consejo de "todo quien lleve el apellido Villar Mir"

OHL defiende que ni la empresa ni ninguno de sus consejeros está imputado por casos de corrupción, según aseguró el consejero delegado de la compañía, Tomás García Madrid, al término de la junta de accionistas del grupo, en la que no se hizo alusión alguna a la dimisión del consejero Javier López Madrid o a su supuesta implicación en la 'Operación Lezo'.

La única alusión a la renuncia de este consejero durante la asamblea la realizó el presidente de la compañía, Juan Villar-Mir de Fuentes, al término de la misma para dar cuenta del relevo de un "compañero" del consejo de administración.

"Ayer se produjo la vacante por renuncia de un compañero del consejo y la comisión de nombramientos, a propuesta de la familia Villar Mir, ha decidido nombrar para cubrir esa vacante a Javier Goñi", se limitó a informar el presidente sobre la salida de López Madrid.

A las preguntas planteadas por dos accionistas en la junta sobre este tema se encargaron de contestar el secretario del consejo, José María del Cuvillo, y el consejero delegado.

Así, el secretario indicó que "la compañía no tiene ningún consejero imputado por corrupción", sin hacer alusión a la reciente salida de López Madrid, mientras que el consejero delegado aseguró que "en toda la historia de OHL ni un sólo directivo o empleado de la empresa ha sido condenado por casos de corrupción, nunca". "No todo el mundo puede decir lo mismo", añadió.

Posteriormente, tras la junta, Tomás García abundó al asegurar que "OHL no esta salpicada, ni investigada, ni imputada o nada parecido" por casos de corrupción. "La compañía no tiene responsabilidad penal alguna en cualquier cosa que pueda salir, si es que sale algo, que no creo, y si sale en todo caso tendría responsabilidad civil subsidiaria, y para eso tiene un seguro", indicó.

El consejero delegado, al igual que al expresidente y fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, enmarcaron la renuncia de Javier López Madrid en una salida ya prevista para que pueda centrarse en las responsabilidades que tiene como presidente de Ferroglobe, otra de las compañías del Grupo Villar Mir.

En este sentido, el presidente y dueño de esta corporación corroboró que el exconsejero de OHL mantendrá los puestos que tiene en esta empresa del grupo, dado que mantiene su confianza en él.

De su lado, los accionistas de OHL que intervinieron en la junta preguntaron por la presunta implicación de la compañía en supuestos de corrupción, así como por la situación que atraviesa la empresa por su endeudamiento y los problemas surgidos por varios proyectos de construcción internacional fallidos.

Uno de los minoritarios llegó a reclamar la salida del consejo de la compañía de "todo aquel que tenga el apellido Villar Mir, para que sean sustituidos por consejeros independientes", petición que fue respaldada por aplausos por el resto de socios presentes en la junta.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))