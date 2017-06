PP de Alcalá de Guadaíra pedirá explicaciones a la alcaldesa, en el Pleno Municipal, por el caso ACM

Etiquetas

Los 'populares' quieren que "responda ante los ciudadanos respecto a su vinculación en el caso Alcalá Comunicación Municipal, igual que lo hizo ante las autoridades"

El Grupo Municipal Popular de Alcalá de Guadaíra presentará una moción de urgencia para que la alcaldesa de explicaciones en el próximo Pleno Municipal respecto a su vinculación con el caso ACM.

En este sentido, los 'populares' han recordado que la nueva alcaldesa, "ya tuvo que comparecer ante las autoridades para explicar su relación con la grabación que originó las investigaciones, por lo que consideran que "también es de recibo que ofrezca a los alcalareños algún tipo de explicación que aclare y despeje dudas sobre el origen del caso de corrupción en la empresa pública de comunicación y en qué grado está involucrada".

Desde el PP de Alcalá de Gudaíra han adelantado que "no darán por suficientes las justificaciones dadas hasta la fecha por parte de la alcaldesa", ya que sus declaraciones ante las autoridades no son objeto de secreto sumarial, por lo que "puede ofrecerlas a los ciudadanos sin ningún problema y que los golpes puramente mediáticos, como es haber presentado al Ayuntamiento en el proceso judicial como parte interesada, a efectos prácticos, no sirven para nada, a no ser que sea para emprender una investigación interna".

Para los 'populares', "es evidente que la justicia acabará por desvelar todos los detalles de la trama ACM". Pero al igual que en su día advirtieron a Gutiérrez Limones de que "no podía enrocarse en negarlo todo", ahora sugieren a la alcaldesa que "aclare qué pasó en los inicios de un caso de corrupción que finalmente le ha acabado dando la alcaldía de la ciudad".