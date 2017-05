PSOE registra una batería de preguntas a Herrera y confía en que cuente "todo" sin negar la "realidad de la corrupción"

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León ha registrado este martes una batería de preguntas para que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, responda mañana en su comparecencia ante la Comisión de Económia y Hacienda para informar sobre las adjudicaciones eólicas en la Comunidad y ha confiado en que cuente "todo lo que sabe" sin negar la "realidad de la corrupción" en la Comunidad.

El presidente del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, acompañado por el secretario general, José Francisco Martín, han confiado en que el presidente se refiera mañana a la "trama eólica" sin "eufemismos", tras lo que han considerado que Herrera "perdió el norte" al asegurar que Castilla y León estaba fuera "del mapa de la corrupción" cuando, como han reseñado, se sitúa en el "epicentro".

De este modo, Izquierdo ha citado entre otros casos la "implicación" de "miembros del PP" de Castilla y León en la trama Gürtel, la Púnica, la compra de la "Perla Negra", los terrenos para el polígono de Portillo, las sedes en el exterior, la 'trama solar' o el viaje a Japón del alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno.

Así, tras recordar estos casos Izquierdo ha confiado en que la comparecencia de Herrera mañana "arroje luz" y que no se centre en "negar todo" a pesar de acudir a las Cortes "a rastras", para lo que el PSOE plantea esta batería de preguntas con el fin de evitar así que Herrera no se pierda en "florituras".

Por su parte, José Francisco Martín ha insistido en el trabajo realizado por los socialistas tras analizar los expedientes de todas la provincias, algo que, como ha afeado el procurador, "no ha hecho el resto de la oposición que no ha trabajado demasiado". Así, ha insistido en la necesidad de aclarar esta situación aunque no sea en la Comisión de Investigación con el objetivo de "no relacionar su intervención con una trama de corruptos".

"Es difícil que Herrera desconociera todo, se hace difícil pensar que Herrera no supiera nada y más cuando esta cuestión ha sido objeto de innumerables preguntas en la pasada legislatura", ha aseverado José Francisco Martín.

LAS PREGUNTAS DEL PSOE

Entre las cuestiones que el PSOE plantea al presidente destacan la intención de los socialistas de saber si Herrera conocía los "plazos enormes" que se tardaban en algunos casos en conseguir las autorizaciones frente a plazos de "un día" en otros casos, sí sabía que determinadas tramitaciones se paralizaban durante años sin "ninguna razón".

Además, preguntarán si conocía que grandes empresas eléctricas con "expedientes parados" constituían sociedades con empresas regionales que nada tenían que ver con el sector y que aclare si estaba informado de la "discriminación" que se producía en relación a determinadas empresas solicitantes que "no incorporaban a su accionariado a ninguna empresa de Castilla y León", lo que conllevaba que "no conseguían la autorización hasta que se plegaban y vendían la solicitud a empresas regionales".