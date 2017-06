MADRID. SÁNCHEZ MATO Y MAYER, IMPUTADOS POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN POR LOS INFORMES DEL OPEN DE TENIS

Etiquetas

- El PP pide su cese o dimisión. El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha imputado por prevaricación, malversación de caudales públicos y delito societario y llamado a declarar a los delegados del Ayuntamiento de la capital Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, a instancias de una querella del Grupo Municipal del PP por los informes que pidieron sobre el convenio de organización del Madrid Mutua Open de tenis cuando ya había otros de la Intervención municipal que decían que no había irregularidades.En el auto, la jueza Teresa Abad Arranz admite a trámite la querella del Grupo Popular y llama a declarar el próximo 18 de septiembre a Mayer, Sánchez Mato y Ana Varela, que eran presidenta (como delegada de Cultura y Deporte), vicepresidente y consejera delegada de Madrid Destino, respectivamente, cuando encargaron los informes que apuntalaron su denuncia ante la Fiscalía de las presuntas irregularidades del convenio con Madrid Trophy Promotion para organizar el torneo de tenis.El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, afirmó tras conocer el auto que, de acuerdo con el código ético de Ahora Madrid, que establece la renuncia o cese inmediato cuando uno de sus cargos sea imputado por prevaricación o malversación, no tiene “ninguna duda” de que Mayer y Sánchez Mato dimitirán de sus actuales responsabilidades como delegada de Políticas de Género e Igualdad y delegado de Economía y Hacienda.Almeida recordó que Ahora Madrid pidió la renuncia de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por una imputación por los mismos delitos, y, si no dimiten voluntariamente, dijo que confía en que los cese la alcaldesa, Manuela Carmena, “tan garante de la honestidad”.