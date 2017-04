Aguirre "no sabe ni conoce nada" de la Gürtel, pero insiste en que ella la destapó

Etiquetas

Con voz quebrada, gesto serio, postura apocada, sin saber nada y negando la mayor: Esperanza no sabía si hubo un aumento significativo de actos en la época en que ella fue presidenta, ni consideraba al viceconsejero Alberto López Viejo una persona de su confianza... aunque era viceconsejero, no se ocupaba de la logística de estos actos, no conocía a Correa. Lo que sí sabe Esperanza es venderse. Por eso no ha dudado en aprovechar el juicio del caso Gürtel para hacer propaganda de su gestión... y de su libro. Así ha sido la declaración como testigo de Esperanza Aguirre.

Decía Maíllo que a Aguirre no hace falta darle consejos porque ella sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada momento. Y lo ha demostrado. A los pocos minutos de su comparecencia, la expresidenta de la CAM ha ido recuperando su aplomo y ha comenzado a lanzar dardos contra uno de los principales imputados en la trama corrupta: López Viejo.

Así, Aguirre ha asegurado que cuando incluyó a López Viejo en la lista conoció por informaciones de prensa que el hombre había cometido supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Madrid. “El Mundo publicó que había comprado unos todoterrenos en un concesionario de su padre, unos muebles. Él lo desmintió, no se pudo probar nada, y en campaña, se dicen muchas cosas que luego no resultan ser ciertas”, se ha excusado.

La expresidenta madrileña ha echado balones fuera y ha apuntado hacia arriba, situando el origen de su antiguo colaborador en la misma calle Génova: “Lopez Viejo se encargaba de actos en el Partido Popular nacional mucho antes de 2003. No era de mi confianza, pero era conocido por cómo organizaba los actos y tenía capacidad de gestión”, ha zanjado. El que quiera entender que entienda.

"Nunca me he ocupado de la logística"

Preguntada sobre los actos que se organizaban en la Comunidad de Madrid, Aguirre ha asegurado que ella no se encargaba de organizarlos y ha negado tajantemente que se aumentaran los actos en función de las encuestas, como han ido denunciando algunos de los imputados en Gürtel.

"No me ocupaba nunca de la logística de los actos: del sonido, de las sillas, de donde se enchufa... No creo que nunca se haya ocupado de eso un ministro, un presidente autonómico o un alcalde. Yo iba a muchos actos y descartaba muchísimos más. Sobre la logística recuerdo que me quejé una vez porque escuché mi propia voz llena de interferencias en la radio. Le trasladé la queja a la directora del gabinete de prensa. En general, las quejas eran que porque había poca luz, porque yo llevo gafas, pero procuro no ponérmelas", ha explicado Aguirre, mientras que ha añadido que es "falso" que pidiera unos atriles concretos de metacrilato que costaron 45.000 euros la unidad.

Es ahí cuando Esperanza ha aprovechado para hacer campaña de su gestión al frente de la Comunidad, motivo por el cual ha tenido que ser reprendida por el tribunal.

"En los actos, yo preparaba las palabras que iba a pronunciar, si iban a asistir otras personas, estudiaba la situación del barrio, distrito o municipio al que iba, inauguramos un colegio nuevo cada semana de esos años que estuve en la Comunidad, 50 kilómetros de metro, ochenta centros de salud, yo me estudiaba el acto. Cuando se inauguran sedes de otras empresas el objetivo era que yo acudiera porque acudían medios de comunicación, y se hablaba de la empresa y también de la gestión: pasamos de ser la quinta comunidad cuando llegué a ser la primera”, ha sacado pecho.

No conocía de nada a Correa

A partir de ese momento, Esperanza ha empezado a actuar con más confianza y ha rechazado vehementemente que conociera que se contratara con empresas relacionadas con Gürtel o que ella misma conociera al cabecilla de la trama.

“Yo no sabía quién era el señor Correa y mucho menos si tenía empresas. Yo no le conozco ni he hablado con él. El presupuesto de la Comunidad era de 20.000 millones de euros, de lo que las consejerías contrataban y no tenía que ir al consejo de Gobierno yo no tenía conocimiento”, ha señalado.

En cuanto a la contratación de las empresas de Correa, la expresidenta ha desvelado que fue víctima de un engaño. "Un día de marzo de 2005, el gabinete de prensa me pasó el artículo de Interviú sobre de las amistades peligrosas de Agag, que decía que personas afines al PP tenían adjudicaciones de gobiernos del PP, y se citaba la CAM y se citaba la empresa Easy Concept (de Correa) y a Alberto López Viejo. No me gustaba que se dijera que había personas afines al PP que conseguían cosas y llamé a Alberto y le pregunté si contratábamos con esa empresa. Él me dijo que muy al principio sí y que ya no y me dio una retahíla de nombres de empresas. No me dijo toda la verdad, que era que todas las empresas eran del mismo dueño. Yo me quedé tranquila porque el me dijo que ya no se contrataba a esa empresa", se ha quejado.

Por ello, también ha negado que recibiera regalos de esas compañías. "Yo llevo muchos años en esto y en los regalos tengo muy claro: si son de valor los devuelvo inmediatamente; si son de propaganda y fungibles, como libros o chocolate, se los queda el gabinete", ha detallado.

No ha podido negar que se cobrara en exceso

No obstante, lo que la expresidenta no ha podido negar que probablemente los actos estuvieran sobrevalorados. "Que se cobró en exceso, que es lo que interesa al tribunal no digo yo que no, pero desde luego los actos se celebraron", ha afirmado la expresidenta madrileña.

Tras la tajante afirmación, Aguirre ha matizado que no le llegó “nunca ningún reparo de la Intervención sobre estos asuntos”, encargada de dar el visto bueno a los actos, y que supo “mucho después supe que el sr. López Viejo amenazaba con mi no presencia en un acto si no se le concedía a determinadas empresas”.

Insiste en que ella destapó la Gürtel sin saberlo

Esperanza Aguirre también ha explicado las razones por la que en su día dijo que ella destapó "sin saberlo" la red Gürtel.

Así, ha explicado que se debió a la salida del alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega por la enajenación de una parcela en ese municipio del norte de Madrid, que está en el origen de las grabaciones a Correa que dieron pie al caso.

Además, ha afirmado que en la reunión de finales de 2004 en la que se habló de las parcelas de Majadahonda y Arganda del Rey se celebró en el despacho de Mariano Rajoy como presidente del PP y en presencia del entonces tesorero Álvaro Lapuerta, aunque "Rajoy no intervino en la conversación”. Por eso yo digo que destapé la trama Gürtel. Sin saberlo”, ha remachado.