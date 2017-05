Andreu salva a MAFO y se olvida de los polémicos correos de sus colaboradores

Etiquetas

Apuntaron muy alto y todo ha quedado en papel mojado. Existía una posibilidad (remota) de que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, acabara procesado por la salida a Bolsa de Bankia, pero el juez Andreu ha sobreseído la causa contra él.

Andreu entiende que "la conducta tipificada en nuestro ordenamiento no es otra que la del falseamiento de los estados financieros, y no el hecho de acordar, o autorizar, que una determinada Sociedad realice una Oferta Pública de Suscripción de Acciones con el fin de salir a Bolsa".

El juez señala que autorizar o no la salida a Bolsa no es delito, "desde el momento en que son los inversores quienes deciden su acuden o no a dicha Oferta, para lo que consultan, o pueden consultar, el folleto informativo en el que se contienen los estados financieros de la Sociedad. Si tales estados financieros se encuentra disfrazados bajo una apariencia de solvencia de la que se carece, se produciría el fraude castigado por nuestro Código Penal, que como queda dicho no castiga la incorrecta o errónea decisión de salir a Bolsa".

Pero Andreu no solo no ha procesado a MAFO, sino que ha reprochado a la acusación querer criminalizar el hecho de que el Banco de España, presuntamente, supiera el desastre que supondría una salida a Bolsa de Bankia, en referencia a los emails enviados por el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, en los que advertía a la cúpula del supervisor de la crisis que esta decisión traería consigo.

"La acusación ha puesto todo su empeño en intentar criminalizar esta decisión, al afirmar que la entidad cuya salida a Bolsa se pretendía era inviable, y que dicha circunstancia era sabida, o tenía que haberlo sido, por las entidades reguladoras y supervisoras, cuestión esta que podría ser objeto de examen y de exigencia de responsabilidad en otros foros, más no en este, al carecer de relevancia penal", señala el auto.

Los correos de la discordia, papel mojado

Curiosamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia justificaba en su auto de febrero de 2017 la imputación de Fernández Ordóñez y Segura aludiendo precisamente a estos correos en los que Casaus advirtió en sus email que la salida a Bolsa “no solucionaba los problemas del grupo”, porque “era una máquina de perder dinero” y que eso “acabaría en pocos meses con la nacionalización del banco”.

No obstante, la misma Sala se ha retractado ahora y ha explicado en el auto que "la actuación del Banco de España como supervisor se ciñe al control de la actividad de las entidades de crédito a partir de la información elaborada por estas y teniendo en cuenta los datos económicos disponibles, de forma que las decisiones de gestión son exclusiva responsabilidad de los Órganos de Administración y Dirección de las Entidades, y en este caso fueron los Consejos de Administración de BFA y de BANKIA quienes decidieron, entre las distintas alternativas posibles, cual adoptar".

En definitiva, el magistrado ha considerado que esa decisión de salir a Bolsa, autorizada por los órganos de Administración de estas dos entidades, "es una decisión perfectamente legítima y que no por lo errónea que finalmente hubiera podido ser, deba ser objeto de una investigación en sede penal” y ello- ha continuado Andreu- “por cuanto en este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parquet de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba el inspector del Banco de España, D. José Antonio Casaus, errónea”.

El juez ha concluido que, después de haber tomado declaración a los responsables de ambas entidades, “no se ha acreditado, ni siquiera de forma indiciaria, que hubieran tenido una participación en la formulación y aprobación de las cuentas que se incorporaron al folleto informativo que Bankia presentó a la CNMV para su salida a Bolsa”.

La imputación fue rechazada por la Fiscalía

Hay que recordar que la imputación de la cúpula del Banco de España fue rechazada por la propia Fiscalía, que consideró que no había indicios de delito y que no entendían cómo se ordenaba imputarles sin que la Sección Tercera, para más inri, “tipificara” el presunto delito que habrían cometido.

Junto a Ordóñez, no han sido procesados sus colegas Javier Aríztegui Yáñez, exsubgobernador del Banco de España; Pedro Comín Rodríguez, ex director general adjunto de supervisión en el Banco de España; Pedro González González, exdirector del departamento de supervisión IV del Banco de España; Mariano Herrera García-Canturri, ex director general de supervisión en el Banco de España; y Jerónimo Martínez Tello, ex director general de supervisión en el Banco de España.