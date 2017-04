Arturo Fernández reniega de su cercanía con González y destaca que Aguirre fue "una magnífica presidenta"

Etiquetas

El expresidentes de la Confederación de Empresarios e Ingenieros de Madrid (CEIM) y expresidentes de la Cámara de Comercio madrileño, Arturo Fernández, ha renegado este viernes de la cercanía que mantenía con el expresidente de la Comunidad Ignacio González, pero ha destacado que su antecesora, Esperanza Aguirre, fue "una magnífica presidenta".

En los pasillos de la Asamblea de Madrid, minutos antes de su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política por el 'caso Aneri', y preguntado por la reciente detención de Ignacio González, Fernández ha asegurado que sobre ese tema "no puede decir nada" porque será el juez el que decida. "Espero que se solucione, que se aclare, y que todo vaya por el buen camino", ha añadido.

Preguntado por su amistad y cercanía con el expresidente regional, Arturo Fernández ha indicado que "cercanos a él hay mucha gente" porque él "es amigo de todo el mundo". "Ahora está en un momento complicado y el juez tendrá que decir lo que sea. Me preocupa, son desagradables siempre estas cosas", ha manifestado.

También a preguntas de los periodistas, el expresidente de la patronal madrileña ha señalado que no ha hablado estos días con Lourdes Cavero, ex 'número dos' de la CEIM, y mujer de Ignacio González, tras ser imputada por el 'caso ático' y que ahora ha vuelto a ser investigada en la operación Lezo.

Respecto a una posible dimisión de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, Fernández ha asegurado que eso es "un problema de ella" pero ha subrayado que "ha sido una magnífica presidenta" de la Comunidad.

Ya al principio de su declaración en la comisión anticorrupción de la Asamblea, Arturo Fernández, condenado a seis meses de cárcel por el caso de las 'tarjetas black', se ha mostrado de nuevo "preocupado por la situación".

"Yo no pertenezco a ninguna trama. Soy un empresario de tercera generación, llevo trabajando desde los 17 años, no tengo cuentas opacas. Yo no acepto que nadie me diga que soy un corrupto y no lo soy", ha añadido, en referencia a que su cara aparece en el 'Tramabús' de Podemos.