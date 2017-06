MADRID. CIFUENTES NO ESTÁ PREOCUPADA POR LAS DECLARACIONES DE GRANADOS: “EN ABSOLUTO, ESTOY MUY TRANQUILA”

Etiquetas

Las declaraciones del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, realizadas nada más salir de la cárcel, en las que arremete contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, no preocupan "en absoluto" a la mandataria, quien afirmó que "estoy muy tranquila".En los pasillos de la Asamblea, Cifuentes dijo que estas declaraciones “probablemente tendrán que ver con su estrategia de defensa” y señaló que “como supongo que esto a partir de ahora va a ser un baile de unos y otros, yo no voy a hacer declaraciones de lo que digan unos, de lo que digan otros, de lo que digan personas que están cumpliendo prisión provisional ni de lo que digan personas que están con medidas cautelares ni en libertad condicional"."Yo me tengo que dedicar a gobernar exclusivamente”, indicó Cifuentes, quien reiteró que está “muy tranquila y confiando en la acción de la justicia, y sobre todo estoy trabajando mucho”.“Estamos dando la vuelta a la Comunidad de Madrid en muchas cosas y la mayoría en positivo”, continuó. “Estamos desde el minuto cero combatiendo la corrupción y tratando de recuperar la confianza de tantos votantes del PP que como consecuencia de los casos de corrupción que ha habido en la Comunidad, ‘Púnica’, ‘Gürtel’ o ‘Lezo’, han perdido la confianza en el PP y estamos trabajando para recuperar la confianza de todas esas personas”.“Tengo mucho trabajo, mucha tarea y trabajo 15 horas al día, y no sé lo que ha dicho Granados ni lo que va decir en el futuro Ignacio González o cualquier otra persona en la cárcel o libertad condicional por un asunto de corrupcion", señaló.