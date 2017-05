MADRID. CIUDADANOS EXIGE A CIFUENTES QUE “DÉ LA CARA” EN LA COMISIÓN DE CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy que el informe de la UCO que cita a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, es “muy preocupante”, ya que “la vincularía a una trama de corrupción llamada ‘Púnica’”.Tras exponer que la UCO ve indicios de posibles delitos de malversación de fondos públicos y cohecho, pidió a Cifuentes que dé la cara en la Asamblea”. “Vamos a pedir que comparezca en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción en la Comunidad de Madrid”, indicó Aguado, quien dijo que “queremos que dé explicaciones sobre si conocía o no la financiación irregular del PP o si recibía instrucciones de los expresidentes Esperanza Aguirre o Ignacio González para firmar ese tipo de contratos”.Afirmó que es “conveniente llamar a la prudencia” porque Cifuentes no está imputada y señaló que si lo estuviera “pediríamos su dimisión inmediata”. También habló del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y PP y dijo que “se está cumpliendo y es la mejor herramienta para que el PP no vuelva a las andadas ni vuelva a saquear el Canal de Isabel II ni a cometer la misma tropelías de antes en la Comunidad”.Dijo estar “muy preocupado” porque Cifuentes “presumía de ser nueva en esto, pero lo que queda demostrado es que lleva 30 años en política y puede que tenga poco o mucho que ver con tramas de corrupción”.