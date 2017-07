MADRID. CIUDADANOS PIDE LA COMPARECENCIA URGENTE DE TABOADA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN

Etiquetas

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid César Zafra registró hoy una solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente, para que se habilite una sesión extraordinaria tanto en el Pleno como en la comisión de investigación sobre corrupción para la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, tras la desaparición de documentación de Arpegio relacionada con la trama 'Púnica'.“No nos gustaría tener que pedir que haya un guardia civil en cada consejería para vigilar que no se pierdan más papeles”, dijo, y añadió que “a la vista de las informaciones que han salido, y teniendo en cuenta que es la tercera vez que en la Comunidad de Madrid se pierden documentos importantes, hemos pedido la comparecencia de Taboada, sobre todo en la comisión de investigación, que es el formato más adecuado para tratar estos temas”.Zafra manifestó que “a esta información hay que sumarle las declaraciones de un funcionario que asegura que había contratos amañados en Arpegio y que Taboada era responsable”.Dijo que espera que la comparecencia de Taboada se celebre lo antes posible y no haya que esperar a octubre, “aunque todo dependerá del curso de las obras de la Asamblea, que no deberían ser una excusa”.“Sería positivo que el Gobierno de Cifuentes hiciese un ejercicio de transparencia, tal y como han predicado durante estos dos años, en los que se han cansado de decir que colaboran con la justicia, cuando en realidad no está siendo así”, señaló.Zafra informó de que Ciudadanos también ha solicitado la comparecencia del secretario general y de la consejera delegada de Nuevo Arpegio S.A., Francisco Esquivias Ferriz y Susana Magro Andrade, y del administrador de la empresa Análisis de Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), Adolfo Fernández Maestre.