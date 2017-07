MADRID. EL PSOE EXIGE QUE COMPAREZCA TABOADA EN LA ASAMBLEA PARA QUE DÉ EXPLICACIONES SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PAPELES DE ARPEGIO RELACIONADOS CON EL 'CASO PÚNICA'

Etiquetas

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, registró hoy una petición de reunión de “urgencia” de la Diputación Permanente para convocar al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, con el objetivo de que dé explicaciones, en Pleno o en la comisión de investigación sobre corrupción política, sobre la desaparición de papeles de la empresa pública Arpegio relacionados con el 'caso Púnica’.Gabilondo declaró en Getafe, donde visitó un centro de formación para el empleo, que antes de exigir responsabilidades políticas, “queremos conocer sus explicaciones”.Dijo que aunque hay “cierta tendencia a hacer juicio extremos sin haber escuchado a alguien, en este caso la pérdida de documentos indican que algo se ha hecho mal”.Por eso, añadió, “se hace imprescindible” que Taboada dé explicaciones, ya que la pérdida de documentación decisiva es un síntoma de que "alguien tiene interés en que no se conozca la verdad”.Aclaró que “nosotros no pedimos responsabilidades penale sino las políticas que correspondan”, y señaló que cuando Taboada dé explicaciones, "veremos si son suficientes y si no ya decidiremos”.