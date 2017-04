Cifuentes rechaza pronunciarse sobre la idoneidad de la dimisión de Aguirre

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha rechazado este viernes pronunciarse sobre la idoneidad de que la portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta autonómica, Esperanza Aguirre, presente su dimisión tras la detención del que fuera su 'número dos', Ignacio González.

"No voy a hacer declaraciones, es un asunto que está bajo secreto de sumario y no voy a decir nada. No me hagáis esto. Sabéis que siempre os contesto pero cuando es que no es que no", ha afirmado Cifuentes a los periodistas tras la entrega de la quinta edición de las Ayudas a la Acción Social y los IV Premios al Voluntariado Universitario de Mutua Madrileña preguntada por si debería dimitir Aguirre.

Aguirre ya ha sido testigo de la detención de sus dos hombres fuertes en operaciones relacionadas con la corrupción. Francisco Granados se encuentra en prisión acusado de ser el cabecilla de la Púnica mientras que Ignacio González ha sido detenido en el marco de la 'Operación Lezo', que investiga el presunto desvío de fondos públicos.