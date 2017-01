Compromís sobre el presunto pago de defensas de Gürtel: "Ni líneas rojas ni otras patrañas, el PP protege a corruptos"

Etiquetas

Mulet pide la dimisión "inminente" del senador territorial del PP designado por las Corts Alberto Fabra

El síndic de Compromís Fran Ferri se ha referido al presunto pago del PP de defensas de Gürtel con dinero público y ha sentenciado: "Ni líneas rojas ni otras patrañas, el PP protege a sus corruptos".

Ferri se ha pronunciado en estos términos en un comunicado en relación con el presunto pago con dinero público, por parte del grupo parlamentario del PP, de las minutas de los abogados de la defensa de algunos de sus miembros supuestamente implicados en la trama Gürtel.

Según ha explicado el síndic, "esto pasó mientras Alberto Fabra era presidente del PP, y es indignante que mientras el PP valenciano decía que marcaba líneas rojas contra la corrupción, lo que realmente estaba haciendo era firmar cheques para pagar los abogados de sus imputados por los casos de corrupción. Y lo hacía con el dinero de todos los valencianos", ha lamentado.

Por este motivo, desde Compromís han exigido a la actual síndica 'popular', Isabel Bonig, y al partido que devuelvan ese dinero: "Es una auténtica vergüenza que encima de haber sido saqueados por todas las tramas de corrupción de cargos del PP, ahora nos enteramos que hemos pagado con dinero de todos sus abogados con minutas de hasta 40.000 euros".

Para Ferri, "se corrobora una vez más el 'modus operandi'0 del PP. Una organización que se beneficiaba y amparaba la corrupción que hemos sufrido los ciudadanos cuando gobernaba y que ahora no dista mucho de esa actitud cuando comprobamos cómo Bonig protege a un investigado por el caso Púnica, el diputado Víctor Soler, dentro de su grupo parlamentario. El habitual doble discurso del PP sobre la corrupción".

Por su parte, el senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha pedido la dimisión "inminente" del senador territorial del PP designado por las Corts Valencianes, Alberto Fabra, por este asunto.

Para Mulet, "hablamos de una posible malversación de fondos públicos en minutas de abogados para la defensa de personas que no actuaron correctamente, pervirtiendo presuntamente las normas electorales y la contratación administrativa de la que se beneficiaba toda la estructura del PP, lo que nos parece una corrupción de orden superior", por lo que ha pedido a Fabra "un poco de memoria, ya que una persona que firma pagos en minutas de abogados por 40.000 euros algo tiene que recordar. No nos vale que diga que no recuerda nada".

Para Compromís en el Senado, las subvenciones a los grupos no son para pagar defensas de presuntos implicados, ni el dinero público para estar presentes en la instrucción que dirigía el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con personas afectadas como Ricardo Costa, Yolanda García o David Serra, "rémoras del pasado más oscuro del PP valenciano por una presunta financiación irregular del PP", ha dicho.

A juicio de Mulet, "Fabra ya debería haber aprendido la lección y la línea roja de ética que él mismo trazó", por lo que considera "incompatible" que "desviara fondos públicos para proteger a los que decía que debían apartarse de la vida pública y su cargo de representante de los valencianos".

Para Compromís en el Senado, la forma de actuar de Fabra sigue siendo "tan oscura" como lo fue la de sus predecesores al frente de la Presidencia, "ya que él mismo autorizó la compra de botellas de whisky, coñac, ginebra, ñoras, arreglo cocido y viandas de embutido ibérico, además de contar con un cocinero particular en nómina".