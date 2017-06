El abogado de Crespo sobre la dimisión de Moix: "Quiso meter la mano en el avispero y salieron avispas a picarle"

Etiquetas

Miguel Durán, abogado del 'número 2' de la trama Gurtel, Pablo Crespo, ha explicado este jueves que la dimisión de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción esta "justificada". Durán ha señalado que Moix "no podía continuar" con la que "le está cayendo" y después de que incluso su gente más próxima "le esté dando".

En esta línea, el abogado de Crespo ha indicado que además de cuestiones "estéticas y éticas", el ya ex fiscal anticorrupción tiene otro problema y es que "quiso meter la mano en el avispero y salieron avispas a picarle". "Las investigaciones pueden tener mucha relación con eso que se suele llamar fuego amigo", ha añadido.

Asimismo, Miguel Durán en una entrevista con La Sexta, recogida por Europa Press, ha reclamado que la Fiscalía Anticorrupción merecería ser objeto de "mayor transparecia": "Que se conozca quién es quién dentro de la Fiscalía y cómo se produce la atribución de asuntos".

Por otro lado, ha apuntado que "se va a sacar poco jugo" a la declaración de Mariano Rajoy, que acudirá a la Audiencia Nacional el próximo 26 de julio para testificar por el caso Gürtel. Durán no cree que el líder del Ejecutivo no sepa "nada" sobre la financiación y donaciones del PP: "Otra cosa es que él no se ocupara" o que no supiera "cómo se administraba", ha declarado.