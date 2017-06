CS CREE QUE LA DIMISIÓN DE MOIX LLEGA "TARDE Y MAL" Y EXIGE CAMBIAR LA LEY DE LA FISCALÍA

Etiquetas

La dirección nacional de Ciudadanos cree que la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, llega "tarde y mal" y considera imprescindible modificar la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Fiscal, para lo que presentará una propuesta la próxima semana. Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, minutos después de conocer la dimisión de Moix. Villegas considera que Moix tenía que haber dejado su cargo "hace tiempo" y que de hecho "no tenía que haber sido nombrado" porque era "el favorito de un presunto corrupto", según se desprende de las conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El dirigente de Ciudadanos expresó especial preocupación por las declaraciones del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, expresando que no ve "razones para cesar" a Moix y celebró el hecho de que el propio Moix haya tenido "un poco más de sentido común" y haya mantenido su dimisión. Villegas denunció que para Maza ser "el favorito de un presunto corrupto" y ser copropietario de una sociedad en un paraíso fiscal no sea "impedimento" para ser el máximo responsable de la lucha contra la corrupción. Son declaraciones que reafirman a Ciudadanos en la reprobación que respaldó tanto de Moix como de Maza, y que incrementan la urgencia de aprobar una reforma como la que el partido presentará la próxima semana para que el Fiscal General sea de verdad "del Estado" y no "del Gobierno" de turno. Ciudadanos cree, además, que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no ha dado "explicaciones suficientes" sobre las sospechas de su gestión y Villegas no descartó por ello volver a pedir su comparecencia.