España es un 16,1% más corrupta que la UE, pero solo un 1% va a la cárcel

España es el país de la picaresca y eso se nota. Desde los tiempos del Lazarillo de Tormes el país ha evolucionado mucho, pero eso no impide que en España se sigan cometiendo un 16,1% de delitos económicos más que la media europea.

Desde el año 2014 y según datos policiales, se ha producido un incremento de los delitos económicos. Por ejemplo, las estafas han crecido un 40%, con más de 13.000 detenidos en los últimos dos años. En este sentido, la cifra de arrestados ha aumentado en torno al 30%.

Es el caso de Rosa, una madrileña de 34 años que cayó en un timo de Internet. Un día navegando por la red, saltó una pantalla azul, en la que se detallaba un grave error de un sistema. "Me angustié mucho porque el ordenador era nuevo y no podía permitirme comprar uno. En la pantalla, salía un número de teléfono de un servicio técnico, al que llamé", rememora.

"Me pidieron que descargara un programa llamado Teamviewer para poder arreglarme el ordenador desde ahí. Me dijeron que se había dañado una parte del software, pero que no me preocupara, que me lo arreglarían por unos 30 euros. Yo encima daba las gracias porque la broma me fuera a salir barata, así que confié y les di la tarjeta de crédito", cuenta.

Cuando al día siguiente comprobó que tenía un cargo de más de 500 euros, intentó localizar a la compañía sin éxito. Cansada, acudió a la Policía donde le explicaron que era un timo muy habitual que había aumentado en los últimos años.

La mitad de los españoles, víctima de un delito económico

Rosa se convirtió así en uno de los 50,6% de españoles que, según el informe anual de PwC, han sido víctimas de un delito económico alguna vez. Solo el año pasado hubo más de 800.000 denuncias relacionadas con estos hechos. Este dato, nos sitúa a la cabeza de Europa. Concretamente, en España se producen un 16,1% más de delitos económicos que la media europea.

Otra estafa que ha crecido alarmantemente son los llamados secuestros virtuales. Bandas organizadas llaman aleatoriamente a teléfonos y hacen creer a la víctima que han secuestrado a un familiar. Si no paga entre 1.000 y 10.000 euros le torturarán y asesinarán. Es lo que le ocurrió a Manuel, un jubilado de un pueblo cercano a Madrid. "Creí de verdad que habían secuestrado a mi hijo. Se oían gritos y con los nervios creí que era él. Me dieron datos concretos de él, aunque luego me enteré de que los habían conseguido gracias a Internet. Me vigilaron mientras depositaba el dinero o, al menos, eso me hicieron creer. Me dijeron que si colgaba le matarían, así que pagué. No iba a arriesgarse", cuenta el hombre, mientras lamenta el agujero que el timo hizo en su pensión. "Se han llevado todos mis ahorros", se enfada.

De esta forma, los delitos económicos que más se comenten son la estafa, la apropiación indebida y los relacionados con la corrupción como el cohecho, la malversación. También son frecuentes el alzamiento de bienes, las quiebras, concursos y suspensión fraudulenta, la alteración de precio en subasta púbica y el descubrimiento de secretos empresariales.

Pocos van a prisión

Los datos contrastan notablemente con la realidad que maneja Instituciones Penitenciarias. Algo más de 600 presos cumplen condena en estos momentos por diversos delitos de carácter económico, una cifra que apenas representa el 1% de la población reclusa total, de en torno a 64.000 personas.

El mayor volumen de presos por delitos económicos corresponde a los de apropiación indebida (unos 300 reclusos), seguido de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, contra la Seguridad Social, contrabando y delito societario.

Además, a pesar de que el 76 por ciento de las 104 sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fueron condenatorias, la mayoría no llegaron a los dos años, por los que se evitó el ingreso efectivo en prisión.