La Fiscalía dio vía libre a Pujol Jr. para seguir blanqueando al no pedir cárcel

Etiquetas

El juez José de la Mata tomó este martes una medida que se llevaba esperando desde que comenzó la instrucción del caso Pujol: envió al hijo mayor del expresidente catalán a prisión, como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción por, supuestamente, haber movido fuera de España 29,91 millones de euros mientras se le investigaba por delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública junto a sus padres y a sus seis hermanos menores.

El magistrado considera que “se ha materializado el peligro fundado y concreto de ocultación de fuentes de prueba que ya se apreció en febrero de 2016”, cuando se le retiró el pasaporte. Según el juez, el control realizado hasta ahora al mayor de los hijos del presidente catalán “ha resultado insuficiente”. Asimismo justifica su decisión arguyendo que esta medida impide "el riesgo de reiteración delictiva, que se ha concretado en las actividades desarrolladas por Jordi Pujol Ferrusola durante esta última fase del proceso".

No obstante, hace un año, la Fiscalía Anticorrupción no entendió como legítimo solicitar su ingreso en prisión. La explicación que dieron entonces es que se tuvo que haber hecho cuando se detectó que estaba cometiendo un posible alzamiento de bienes al mover el dinero de unas cuentas a otras. De la Mata no tuvo más remedio que transigir ya que el juez sólo puede decidir sobre las medidas cautelares solicitadas. Es decir, si ninguna parte pide su ingreso en prisión, legalmente el magistrado no lo puede acordar.

La medida estuvo rodeada de polémica. En primer lugar, porque en un auto fechado el 30 de diciembre de 2015, el juez afirmaba que Jordi Jr. habría llevado a cabo una operación de blanqueo para alzar bienes y evitar ser bloqueados por la Justicia, comprando una "shell company" en Panamá, y conseguir así que no se embargaran cautelarmente 2.435.000 euros. Por otro lado, por una situación análoga, el juez Pablo Ruz, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, acordó el ingreso en prisión del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien permaneció en un centro penitenciario durante un año y medio. No se entendía, en consecuencia, ese presunto trato de favor hacia los Pujol.

Los nuevos fiscales ya investigaron a los Pujol

En este ocasión, la Fiscalía sí ha considerado pertinente solicitar el ingreso en prisión. Curiosamente, Maza relevó la semana pasada a los fiscales que llevaban el caso. Según se comentó, la decisión estaría dirigida a evitar que estos fiscales invocaran el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por estar en desacuerdo con alguna directriz de su superior, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, como ocurrió con sus colegas de la Operación Lezo. Los fiscales fueron sustituidos por Teresa Duerto y Fernando Maldonado, que investigaron la trama de las ITV que llevará al banquillo al exnúmero dos de CiU Oriol Pujol, hermano del ahora detenido.

En diciembre del año pasado, además, De la Mata aceptó la inhibición de Pedraz a favor de su Juzgado Central de Instrucción nº5. Hasta ese momento, el caso Pujol estaba disperso en varias causas separadas que hacían muy difícil su encausamiento. Así, se entendió que existía una conexión entre las vertientes de la investigación, "tanto en relación con los inculpados como con los hechos punibles, por lo que su acumulación resulta no ya solo funcional sino asimismo necesaria".

El juez aseguraba que los vínculos existentes entre los miembros de la familia, sus pautas comunes de comportamiento, la coordinación de actividades, la asignación de roles, la distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos hacían necesario que se juzgara de forma unificada.