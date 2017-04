Colombia acecha al Canal: "Si hay irregularidades intervendremos Inassa"

Etiquetas

El Canal de Isabel IIno sólo se encuentra bajo el punto de mira de la Justicia española. El Gobierno y la Fiscalía colombianas vigilan muy de cerca las actividades de la empresa pública madrileña en el país andino, principal centro de operaciones del Grupo Canal en Latinoamérica.

El superintendente de Servicios Públicos del Gobierno de Juan Manuel Santos,José Miguel Mendoza, afirma que en caso de descubrir alguna irregularidad en el actuar de las empresas vinculadas al caso de corrupción destapado por la 'operación Lezo', que implica al Canal de Isabel II (en especial a Inassa, su filial latinoamericana radicada en Colombia), podría hacer uso del mecanismo de intervención, como ha llevado a cabo recientemente, por ejemplo, con Electricaribe, la empresa energética que suministraba luz a la zona costera caribeña (Barranquilla, Cartagena de Indias...) donde también operan las empresas del Canal.

Según explicó el directivo, "la Superintendencia de Servicios Públicos vigila el cumplimiento de la ley de Servicios Públicos en nuestro país y en la medida en que estas compañías, como Inassa, incumplan nuestras leyes, pues tomaremos las medidas que correspondan". Mendoza recuerda que, ante las noticias surgidas en torno al ente público madrileño "estamos alerta y ante cualquier irregularidad intervendremos contundentemente como lo hemos hecho en el pasado en otras situaciones y otras compañías".

En este sentido, el alto cargo del gobierno colombiano explica que una de las empresas de Inassa y el Canal, Metroagua, "le acaba de entregar", el 17 de abril, "el control sobre el acueducto (la red de distribución de aguas) al Distrito de Santa Marta y a un operador transitorio que gestiona este servicio público", ya que las autoridades estimaron que el servicio que prestaba a la población no era el adecuado. En este caso, dice Mendoza "la Superintendencia trabajó de la mano de la Procuraduría (la Fiscalía)", explica, "para velar porque este proceso de transición fuera lo menos traumático posible para los usuarios de la ciudad”.

En el caso de Metroagua, la Fiscalía colombiana desveló múltiples irregularidades relacionadas con la deficiente prestación de los servicios y algunas de origen contractual y societario. Entre ellas, destacó la "ausencia de inversiones a las redes de acueducto y alcantarillado y el mal estado en que se encuentran las mismas" o el proceso de responsabilidad societaria que Metroagua interpuso al Distrito de Santa Marta, el cuál "le imposibilitaba a este último obtener información de Metroagua necesaria para garantizar la prestación del servicio".

[Te interesa leer:Cifuentes planea deshacerse de sus empresas en Latinoamérica]

Sospecha de las cuentas de Inassa

Igualmente, y desde otro prisma, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha anunciado en un comunicado que revisará "con lupa" las actividades de Inassa y Triple A de Barranquilla, también propiedad del Canal de Isabel II, en sociedad con el ayuntamiento de cuarta ciudad de Colombia, a la que presta el servicio de suministro de agua potable, saneamiento y alcantarillado.

La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, "adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles".

En su informe preliminar sobre Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) reseña que esta sociedad se constituyó el 19 de septiembre de 1996 en Barranquilla y "su duración legal es hasta el 1 de diciembre de 2050. La compañía es controlada por Canal Extensia S.A.U., que a su vez es controlada por Canal de Isabel II, España", se dice en el documento.

Inassa tiene participación accionarial en las siguientes firmas de Barranquilla: Triple A, donde posee 82,16% de las acciones (el resto pertenece al municipio y una parte mínima a inversores privados); R&T S.A., 98,95%; América Tecnologías de la Información S.A.S, 100%, y Gestión Integral de Suministros 100%. Además, en Colombia tiene participación en Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado (Asaa), operadora del acueducto y alcantarillado de Riohacha (La Guajira), en la que tiene 40% de las acciones, y en Metroagua de Santa Marta, el 35,86%.

Como decimos, Metroagua devolvió la semana pasada la infraestructura y el control de esa empresa a la alcaldía de Santa Marta, en cumplimiento de la medida dictada por un juez de la ciudad, a raíz de el proceso impulsado por el ex alcalde, Carlos Caicedo Omar.

La entidad gubernamental colombiana detalla además las otras sociedades que tiene participadas Inassa en Latinoamérica, de las que daba cuenta este jueves www.lainformacion.com, como AAA Dominicana S.A. (65%), Interamericana de Aguas de México S.A. (99%), AAA Ecuador Agacase (99%) y Soluciones Andinas de Aguas (50%) en Uruguay.

No incluye, sin embargo, sus negocios en Brasil, donde está fijada la empresa Emissao, cuya supuesta compra fraudulenta en 2013 -el juez Eloy Velasco tasa en 23,5 millones de euros el desvío de fondos en la misma- ha llevado a la cárcel, entre otros, al ex presidente de la Comunidad de Madrid y del Canal, Ignacio González, o al ex presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino.

La 'Supersociedades' como se la conoce en Colombia, detalla que en 2015 Inassa tuvo ingresos por 104.941 millones de pesos (32 millones de euros), mientras que en 2014, fueron un 30% y 'sólo' alcanzaron los 71.386 millones (22 millones de euros).

[Te interesa leer: El Canal ordena una auditoria interna de sus empresa en Latinoamérica]

Madrid y Bogotá, coordinadas

Pero las investigaciones sobre el Grupo Canal en el país sudamericano no se limitan al Gobierno y así, la Fiscalía General de Colombia ha iniciado dos investigaciones penales por los tentáculos en el el país cafetero de la 'operación Lezo'. El Fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha indicado que el propio Fiscal general del Estado, José Manuel Maza, solicitó a Colombia cooperación judicial para dar con todos los responsables de este caso.

"Desde hace tres semanas tenemos información puntual sobre los hechos que se indagan en España y que involucran a la Sociedad De Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Triple A de Barranquilla”, indicó el fiscal.

Nrestor Humberto Martínez, también ha informado que el próximo 16 de mayo viajará a Madrid para reunirse con su homólogo español, compartir información y dilucidar actuaciones en torno a la 'operación Lezo'. "Es una investigación global sobre un caso de corrupción internacional que, según la línea de investigación que se empieza a trabajar, comprometería a ciudadanos de un lado y otro del Atlántico”, ha agregado.

Ambas fiscalías podrían poner en común también sus investigaciones sobre la compra de Inassa en el año 2001. La UCO y el Ministerio Público habrían indagado en dicha operación, con Alberto Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad y Carlos Mayor Oreja del Canal, en la que se sospecha que la empresa madrileña podría haber pagado un precio tres veces superior (100 millones de dólares) al que teóricamente tenía Inassa, que era de 34. Lo que fue definido por Ignacio González en las grabaciones telefónicas ordenadas por el juez Velasco en el marco de la 'operación Lezo' como "un pelotazo".

Investigan el accionariado de Triple A y sus "bonos sociales"

Pero el cerco a las filiales del Canal en Colombia no acaba aquí. La Contraloría General de la República, el equivalente al Tribunal de Cuentas en España, iniciará este 8 de mayo una auditoría especial sobre el accionario de la empresa triple A de Barranquilla, según informa Radio Caracol. En dicha auditoría, que ya ha sido comunicada a la empresa, se van a estudiar una serie de documentos que aclaren los movimientos accionariales que llevaron al Canal de Isabel II a incrementar de manera significativa su participación en la sociedad.

Dos aspectos llaman la atención de los investigadores. La primera se remonta al año 2001, cuando Canal Isabel II adquiere el 75% de las acciones de Inassa. En este momento, la participación de Inassa en triple A había pasado del 50 al 60,4%.

Luego, en el año 2006, en la asamblea de accionistas, se aprobó el incremento del capital autorizado de 65.000 millones de pesos (20 millones de euros), lo cual le permitió a Inassa aumentar su participación dentro de la empresa Triple A del 60,4% al 81,33 %, quedando el distrito barranquillero con el 14,5%.

Éste no será el único tema que investigue la contraloría, que también revisará todo lo relacionado con la utilización de recursos que deben ser destinados por la Triple A a subsidiar a los usuarios de la red de aguas más desfavorecidos. Una especie de 'bono social' para los ciudadanos de Barranquilla con menos recursos económicos.