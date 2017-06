Horrach se aparta de la defensa del empresario Bartolomeu Cursach, tras la recomendación del Colegio de Abogados

Etiquetas

El ex fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, ha decidido dejar de actuar como abogado defensor del empresario Bartolomeu Cursach, investigado en un caso de presunta corrupción, después de que el Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) se lo haya recomendado "por prudencia".

Según ha confirmado Horrach a Europa Press, abandona de esta manera este caso que está siendo investigado por el juez de instrucción número 12, Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán.

Por otro lado, el Icaib, en respuesta a una pregunta interna formulada por Horrach esta semana, le ha aconsejado apartarse de la defensa "por prudencia" a pesar de no haber entrado "en el fondo del caso".

En su contestación, el Icaib informa al ex fiscal de que como no disponen de toda la información, no poseen "razones objetivas" para saber "si se produce o no incompatibilidad".

En su última etapa como fiscal, Horrach participó en parte de la investigación de este caso pero tras abandonar este cargo, su primer trabajo como abogado fue defender a Cursach. Tras esto, se planteó que podría estar incurriendo en una incompatibilidad.