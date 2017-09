UN JUEZ INVESTIGA EL PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS DE AIGÜES DE GIRONA BAJO LA ALCALDÍA DE PUIGDEMONT

Etiquetas

- Se han practicado 15 registros y no hay ningún detenido. El juez de instrucción número 2 de Girona, Manuel Marcello, ha ordenado este martes la entrada y registro en 15 direcciones y hecho requerimientos de información en el Ayuntamiento de Girona en relación con la gestión de la empresa Aigües de Girona, Salt i Sarriá (Agissa). La investigación sobre el supuesto desvío de fondos públicos que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción no ha supuesto la detención de ninguna persona hasta el momento. Las diligencias permanecen bajo secreto.El inicio de la investigación tiene su origen en una denuncia del grupo municipal de la CUP formulada en 2015 ante la Fiscalía de Girona por presunto desvío de fondos públicos para beneficio particular por una cifra estimada de 15 millones de euros que se habrían cobrado de más en los recibos del agua. El presidente de la Generalitat y exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, encargó en 2012 una auditoría sobre la gestión del agua a la consultora Efial. Esta empresa estaba siendo investigada por el juzgado de El Vendrell que hacía seguimiento del llamado 'caso del 3%' sobre la supuesta financiación ilegal de CiU. En los registros practicados se encontró documentación sobre la gestión del agua en Girona y Anticorrupción se hizo cargo de las pesquisas.