LA OPOSICIÓN SIGUE PIDIENDO EXPLICACIONES A MOIX, MIENTRAS EL PP DICE QUE NO HAY CASO

- PSOE y Podemos exigen que deje el cargo. La oposición parlamentaria sigue reclamando más explicaciones al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, después de que se conociera que es socio de una empresa constituida en Panamá, y tras las explicaciones que él mismo ha ofrecido en las que dice que la tenía declarada. En los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, dijo que Moix “no puede seguir ni un minuto más”, por lo que espera que el fiscal general del Estado “actúe y de modo inmediato” para cesar al responsable de Anticorrupción.Para Ábalos, es “un sinsentido” la situación de Moix. Recordó que el ministro José Manuel Soria se vio en una situación similar y terminó dimitiendo, y no entiende que el responsable de la lucha contra la corrupción “incurra en el mismo caso”.Indicó que el hecho de que quien tiene que luchar contra la corrupción use “herramientas” que usan los corruptos es un “absoluto sinsentido que lo inhabilita para esta situación, en la que tiene que ser ejemplarizante”.“No se trata de legalidad", dijo, "sino de ejemplaridad", porque “no puede haber ninguna sombra de duda y es la ejemplaridad en la función de su cargo”.El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, afirmó que “el mayor problema de Moix no es que haya ocultado información, no es que haya mentido sobre algunos particulares; el principal problema es que está puesto ahí para no dejar hacer su trabajo a los fiscales”. “Y cada día recibimos una prueba más de que no es el más idóneo para estar en esa posición, y por un poco de decencia tendría que irse”, añadió.Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dijo que quieren que también dé explicaciones en sede parlamentaria, para detallar “el porqué, el cómo” de la situación y, a partir de ahí, ya valorarán “no sólo la legalidad, sino también la ética y la estética de la situación”. Desde Compromís, su portavoz Joan Baldoví declaró que “no basta” con las explicaciones de Moix, porque ha tenido “tantos años esta sociedad abierta; no basta con estas excusas sabiendo que la sociedad se podía cerrar”. “Cuando uno mantiene una sociedad abierta en Panamá es por alguna cosa. Creo que con esto no se cierra, aunque algunos pretenden que hoy se termine esto”, agregó. Sin embargo, la popular Alicia Sánchez-Camacho dijo que ya se han dado las explicaciones que pedían los grupos parlamentarios, y “está bien”. “Ha justificado que ha hecho las cosas legalmente. Yo no creo que se le tenga que dar más vueltas a lo que no es”, agregó.