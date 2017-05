Objetivo Cifuentes: se abre la batalla entre la UCO y Anticorrupción

Etiquetas

Los cuchillos vuelan en la Fiscalía Anticorrupción. Desde que se hizo público un informe de la UCO en el que se solicitaba al juez Velasco que investigara a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho debido a la concesión de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, de Arturo Fernández, la tensión dentro del organismo es más grande que nunca.

Tanto Moix como Velascorechazaron imputar a la presidenta de la CAM, postura que no ha gustado dentro de la Fiscalía, que hasta la toma de posesión del Fiscal Jefe de Anticorrupción, el 8 de marzo, se había mostrado favorable a apoyar las tesis de la Guardia Civil sobre la relación entre la financiación irregular del PP de Madrid y los contratos en favor del empresario Arturo Fernández.

"Es cuanto menos relevante que dos días antes de que Moix se hiciera cargo del organismo, las fiscales del caso Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García, apoyaran por escrito la tesis de la UCO. El cambio de criterio en la Fiscalía Anticorrupción está siendo evidente y los fiscales no están dispuestos a que se eche por tierra el trabajo de años", comentan fuentes del Ministerio Público.

Según estas mismas fuentes, el cruce de reproches está siendo constante. Por un lado, entre los fiscales y Moix, quien teme que se repita lo sucedido con el caso Lezo; y, por otro, entre fiscales afines al jefe y la propia UCO, con quien nunca han tenido problemas y que ahora se ve cuestionada por quienes, dicen dentro de la Guardia Civil, deberían trabajar en sintonía con ellos en lugar de ponerles la zancadilla y poner en duda su labor.

En este sentido, las fiscales del caso Púnica siempre se han posicionado del lado de la UCO. Valga como ejemplo el caso de la imputación del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Las fiscales se negaron a firmar el informe de Anticorrupción en el que la Fiscalía General obligaba a desechar los indicios contra Sánchez, aportados por el Instituto Armado. En aquella ocasión fueron apoyados por el juez y Sánchez acabó dimitiendo.

"La filtración del informe es partidista"

En el caso contrario, quienes defienden la no imputación de Cifuentes critican que la filtración del informe de la UCO es completamente partidista, con el fin de perjudicar la imagen pública de una persona. "Prueba de ello es que se filtren dos informes en menos de 48 horas", acusan.

"El informe estudia una posible actividad delictiva. Una cosa es haber aprobado una licitación y otra cosa es vincularla con pagos que ella no ha recibido y culparla por ello. No se puede imputar a alguien por eso. En su momento, algunos fiscales pudieron entender que sí había motivos para una imputación y de ahí que apoyaran el informe, pero las pruebas han ido demostrando la tesis contraria. Mantenerse en una postura errónea a sabiendas, no solo es reprobable, es delictivo", detallan fuentes cercanas a Moix.

Es más, para ellos, "en el hipotético caso de que se probara la vinculación entre licitación de la cafetería y los pagos irregulares, no tendría que ser necesariamente responsabilidad de Cifuentes si ella no actuó a mala fe. Eso lo debe determinar un juez que, ahora mismo, tampoco considera que se haya producido ningún hecho imputable a la presidenta. Crear una polémica de esto es absurdo y solo perjudica nuestro trabajo".

La marcha de Velasco lo complica todo

Por otro lado, el nuevo nombramiento del juez Velasco como miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional no hace más que complicar la polémica situación. Será su sustituto quien deberá pronunciarse sobre la imputación de Cifuentes, hasta ahora rechazada por el magistrado, lo que podría enfrentar a la Fiscalía con la Audiencia Nacional.

Llegado el momento, las fiscales podrían redactar un escrito de Anticorrupción dando su opinión, algo a lo que Moix podría negarse salvo que la acusación popular solicite al juez que eleve exposición razonada contra Cifuentes, lo que obligaría a la Fiscalía a poner por escrito su postura.

En contra del criterio de Moix, las fiscales siempre podrán invocar el artículo 27, como ocurrió en el caso Lezo, y reunir a la Junta de Fiscales para analizar el asunto. "Es una opción que está comenzando a tomar fuerza, pero hace falta ver qué ocurre. Moix teme un escándalo como ocurrió con Lezo, por lo que se espera que hable con sus fiscales previamente para tomar una postura consensuada. Sin embargo, la guerra ya está abierta y no se sabe qué puede pasar", concluyen.