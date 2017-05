Ossorio dice que Dancausa no está sujeta al Código Ético, que se ciñe a corrupción o delitos que generen alarma social

Etiquetas

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado este jueves que la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, no está sujeta al Código Ético, por no ser diputada ni alto cargo de al Comunidad y que se ciñe a delitos de corrupción o que creen alarma social.

Lo ha dicho a su entrada en la Asamblea de Madrid tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid haya incoado diligencias previas por presunto delito societario contra la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por una actuación en Mercamadrid realizada en 2013, cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital.

"Lo que se le imputa es un delito societario y hay que ver si es un delito de corrupción. Parece que no, pero hay que estudiar el caso", ha indicado para añadir que su código ético no afecta a Dancausa porque no es ni diputada ni alto cargo del Gobierno.

Además, ha dicho que el código habla de"delitos de corrupción o que generen alarma social" y parece ser que no es eso lo que se investiga.