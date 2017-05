PSOE y Podemos piden el cese de Taboada: "Están en la obligación de ser honrados y de parecerlo y usted no lo parece"

Etiquetas

El consejero advierte de que no va a permitir que "pongan en duda el honor" de sus compañeros de Grupo

Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid han pedido este jueves dimisión del consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada.""Están en la obligación no solo de ser honrados, sino de parecerlo y usted señor Taboada, lo siento mucho, no lo parece", ha espetado el diputado de Podemos Emilio Delgado.

"Están en la obligación no solo de ser honrados, sino de parecerlo y usted señor Taboada, lo siento mucho, no lo parece. No lo parece cuando miembros de su propio partido le ubican a usted intermediando a favor de Cofely, cuando (Francisco) Granados y (David) Marjaliza le sitúan a usted cobrando comisiones ilegales e imputan anteayer a su mano derecha", ha afirmado Delgado en el pleno de la Asamblea en una comparecencia sobre el desarrollo del Programa de Inversión Regional.

El diputado de Podemos ha acusado a los populares de llevar a la Comunidad "al límite del abismo" y, a su juicio, "por incompetencia manifiesta no están en condiciones de estar a cargo de un plan regional".

Delgado ha citado los "graves hechos que sacuden" la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio como la dimisión esta semana del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, imputado en el caso que investiga la 'operación Púnica', que investiga una presunta trama de corrupción.

En su intervención ha mostrado su "onda preocupación" por que "los niveles de incompetencia y corrupción que enmarcaron el anterior plan se extienda al nuevo plan". "Incompetencia y opacidad, ejes explicativos de un plan que seguiremos abonando en 2017", ha señalado Delgado, quien ha considerado que "corrupción e incompetencia" son dos elementos que pueden explicarse el uno al otro. "Tal vez tener la vista puesta en algo que no se se debía hizo que se perdiera de vista algo realmente importante", ha apostillado.

A su juicio, "sólo por este nivel de incompetencia" se ven en condición de exigir responsabilidades, pero ha apuntado que a esto se han sumado casos de corrupción, dimisiones e imputaciones citando la dimisión del viceconsejero Ruiz. "En caso de que finalmente sea condenado el viceconsejero tendrá usted un motivo más para dimitir y ya van unos cuantos", ha continuado para respaldar que "debería haber dimitido hace tiempo".

"Hay una elefante en el salón, ¿cómo pretenden que no hablemos de él? ¿cómo pretenden que hablemos de elementos técnicos cuando están de corrupción hasta el cuello? Es una vergüenza", ha lanzado Delgado, quien ha considerado que los populares "han instalado un clima de normalización de la infamia" algo que "no es normal".

Así, ha defendido la moción de censura a la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ya que "la situación de Madrid no es normal". "Lleva siendo anormal demasiado tiempo y hay que devolver a la comunidad al ligar al que se merece, que no es este", ha concluido.

CONTINUIDAD, "CUESTIONADA"

Por parte del PSOE, el parlamentario Rafael Gómez Montoya ha dicho al consejero que decir que están pasando "cosas muy graves" en la Consejería de Medio Ambiente y en empresas que dependen de él "no es vivir en un país de fantasía".

"En la gestión del PRISMA usted era director general de Administración Local con (Francisco) Granados, lo fue con (Esperanza) Aguirre y lo fue con (Ignacio)González", ha lanzado el parlamentario socialista, quien ha añadido que su exviceconsejero recién dimitido fue director del PRISMA en Nuevo Arpegio y consejero delegado de esta misma empresa.

En este punto, ha afirmado que estas cosas son las que le permiten decirle que "su continuidad como consejero la cuestiona mucha gente". "La cuestionamos nosotros. Más allá de la defensa que mi Grupo hace de la presunción de inocencia, hay momentos en que el valor de lo público se defiende mucho mejor practicando el ejercicio de la dimisión. Se es más creíble", ha sostenido.

El socialista, que ha reprochado el retraso del actual Plan, ha apostado por salvar lo público y ha instado a González Taboada a no confundir "salvar lo público con salvar al PP". Así, le ha instado a gestionar "de la forma más decente posible" los intereses de la Comunidad.

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos Enrique Veloso ha reclamado "transparencia absoluta en la gestión de los fondos destinados al Plan de Inversión Regional".

El diputado de la formación naranja ha citado la dimisión del viceconsejero y ha señalado que no quieren que "se vuelva a repetir nunca más" y ha pedido transparencia para evitarlo.

Por último, el portavoz popular en la materia Luis del Olmo ha pedido a Emilio Delgado que no venga a acusar a la Asamblea cuando la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, está condenada por violación de los derechos fundamentales. Al terminar el punto, el diputado de Podemos ha pedido la palabra para solicitar que se retiren las palabras, ya que, ha afirmado, Maestre fue absuelta. No obstante, el parlamentario popular se ha negado.

También ha tenido palabras para Ruiz, del que ha dicho que se ha ido porque "ha asumido un compromiso político", pero ha defendido su inocencia. "El señor Ruiz, a fecha de hoy, es tan honrado como usted y como yo", ha apuntado.

Por su parte, el consejero ha tomado la palabra en su turno de réplica acusando a Podemos de tener la "piel fina" cuando se habla de ellos.

El consejero ha afirmado que no va a permitir que "pongan en duda el honor" de sus compañeros de Grupo. "No le puede permitir que hablen de corrupción para un grupo pero cuando hablan de ustedes empiecen a hacer gestitos",ha afirmado.

Y es que se ha mostrado "absolutamente convencido" de la inocencia de Miguel Ángel Ruiz, que tardó "un minuto" en llamar a la presidenta Cristina Cifuentes para presentar su dimisión tras ser imputado. Además, ha pedido respeto a su presunción de inocencia.