Podemos acusa a la Comunidad de ser "poco diligente" limpiando el Canal y compara Lezo con el 'tamayazo'

El diputado de Podemos, Alejandro Sánchez, ha acusado este jueves al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuetes de ser "poco diligente" y de estar "remoloneando" en la limpieza del Canal de Isabel II, cuando lo sucedido en la empresa de aguas y que investiga la 'operación Lezo' "no tiene parangón" con nada de lo sucedido en la Comunidad desde el 'tamayazo'.

En el pleno de la Asamblea de Madrid, en el que se produce un debate monográfico sobre el Canal de Isabel II, tras conocerse la 'operación Lezo', que investiga una trama corrupta en el seno de la empresa de aguas, Sánchez ha considerado que el Ejecutivo de Cifuentes es "poco diligente en la operación de limpieza del Canal" y "sigue remoloneando" y, además, "se hacen los ofendidos".

Por eso, ha pedido que se pongan "manos a la obra para limpiar la cueva de Alí Babá levantando las alfombras y no sólo una esquinita de Emissao, que no es más que una esquinita". "El verdadero iceberg está por descubrirse", ha asegurado para lamentar, además, que Cifuentes, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no hayan salido en rueda de prensa a pedir perdón a sociedad española y madrileña".

"Exigimos que el PP pida disculpas por todo lo que esta pasando", ha insistido el diputado, quien ha añadido que si creyeran en la regeneración del PP, les pedirían "limpieza inmediata" de todas las estructuras que se han corrompido en el Canal, de la "presunta trama criminal" que está investigando el juez, pero no es así.

"Lo pediríamos si creyéramos en su propósito de enmienda que aún no han declarado. No creemos ya en ustedes ni en que sus socios de Ciudadanos les lleven por el buen camino", ha continuado, para considerar que "no es de recibo" que proclamen que están a la vanguardia de la lucha contra la corrupción cuando se está viendo que la 'operación Lezo' es "la punta del iceberg de un edifico corrompido hasta los cimientos", un "edificio corrupto construido en veinte años a base del 'tamayazo'".

"La gravedad de lo que ha ocurrido no tiene parangón en esta comunidad desde el tamayazo", ha denunciado Sánchez, quien ha asegurado que las "sospechas" vienen de hace "muchísimo tiempo". Según ha precisado, "los líos empezaron en 2007 a raíz de la guerra" de los expresidentes Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón por el campo de golf del Canal y continuaron en 2008 cuando González fue grabado en Colombia con "unas bolsas de ropa sucia".

Según ha continuado, "la primera denuncia de la trama de los señores González y su cuñado arranca en 2009 y ha habido muchas mas denuncias posteriormente". "¿Le suena Gürtel, Púnica y la operación Tosca? En todas ellas hay vinculaciones con el Canal", ha aseverado.

"En el PP todo queda en familia", ha denunciado Sánchez, quien ha pedidoque se explique "dónde está el límite entre el PP de Aguirre y González y el de Cifuentes", ya que hay 24 diputados de la bancada de Cifuentes votaron la investidura de González como presidente.