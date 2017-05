RIVERA ANUNCIA UNA INICIATIVA PARA REFORMAR LA FISCALÍA

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció hoy, en el Fórum Europa, que la próxima semana su grupo presentará una “propuesta de reforma de la ley de la Fiscalía”, que, a su juicio, “no debe ser del PP ni del PSOE ni de Ciudadanos ni de Podemos”.Preguntado sobre el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, en el coloquio del citado encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, Rivera dijo que “al margen de su participación en una empresa radicada en Panamá”, que este cargo debería recaer en una “persona sin sospechas para no salpicar el trabajo que realiza”.Además, el presidente de Ciudadanos preguntó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si entre los 2.300 fiscales de España, “habrá alguno que no aparezca en el caso ‘Lezo’ o no sea el preferido de Ignacio González” –expresidente de la Comunidad de Madrid que está preso en una cárcel madrileña acusado de corrupción-.Dijo sobre Moix que “parece que es el único” y añadió que “me preocupa que Rajoy haga una defensa a ultranza de un fiscal anticorrupción”.“Estamos mal”, destacó Rivera, quien se preguntó “en qué manos estamos”.Por otro lado, el líder de la formación naranja también se refirió a de comisión que investiga al exministo Fernández Díaz y dijo que “somos impulsores, junto al PSOE y Podemos”, de su puesta en marcha.Dijo que “el problema” que surgió ayer se debe a que “el PSOE ha cambiado de posición”, ya que “hace unas semanas cuando su portavoz era Antonio Hernando decía que se había acabado el tiempo de la comisión y había que cerrarla”.El presidente de C's señaló que ahora tras el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, “dicen otra cosa” e instó a los socialistas a que "en asuntos como la justica, la policía o las comisiones de investigación, dentro de las discrepancias, se sumen al rigor”.Rivera, que hizo de presentador de Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, dijo de él que es “uno de los líderes con más futuro de España”.