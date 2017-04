Susana Díaz dice que el fiscal jefe Anticorrupción debe dimitir o ser cesado por su actuación ante 'Operación Lezo'

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este jueves que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, debe dimitir o ser cesado de manera inmediata por su actuación ante la 'Operación Lezo' en Madrid.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Susana Díaz ha sido preguntada por las informaciones en medios de comunicación que señalan que Moix "intentó" que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la Operación Lezo.

"El fiscal jefe Anticorrupción no puede seguir ni un día más al frente de su cargo", ha sentenciado la presidenta de la Junta, añadiendo que si él no se va y no dimite, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "tendrá que tomar medidas y cesarlo de manera inmediata". "Eso es evidente, a la vista de los acontecimientos que estamos conociendo", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el fiscal general del Estado "tienen que comparecer cuanto antes en el Congreso y dar muchas explicaciones".

Ha señalado que así lo va a solicitar el grupo socialista en el Congreso. El PSOE ha anunciado que hoy mismo iba a registrar en la Cámara Baja las peticiones de comparecencia de los ministros de Justicia y de Interior y del fiscal general del Estado para que aclaren "las maniobras para obstaculizar la investigación de la corrupción del PP".