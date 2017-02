Taboada ve "una burla" que el PP lidere un frente anticorrupción cuando "no ha querido o podido poner orden en su casa"

Etiquetas

La primera teniente de Alcalde de Oviedo, Ana Taboada (Somos), ha considerado "una burla" y "una broma de mal gusto" que el Partido Popular trate de liderar la lucha anticorrupción en la Junta General del Principado cuando Mercedes Fernández "no ha querido o no ha tenido la capacidad de poner orden en su propia casa" En una nota, la Concejal de Participación y Transparencia en el Ayuntamiento de Oviedo ha criticado este intento de los 'populares' de comandar un proceso en pro de la transparencia de las administraciones públicas caundo en Oviedo "mantienen como portavoz a un imputado por corrupción, Agustín Iglesias Caunedo, que aún no ha dado explicaciones a la ciudadanía sobre sus sórdidos viajes de lujo, y que no aparece por este Ayuntamiento para trabajar más que de forma anecdótica".