VIOLENCIA GÉNERO. TEBAS, SOBRE LA DETENCIÓN DE LUCAS HERNÁNDEZ: “NO ME GUSTARÍA TENER A MI ALREDEDOR ALGUIEN QUE HA COMETIDO UNA ATROCIDAD CONTRA UNA MUJER”

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, dijo hoy en la Asamblea de Madrid, al ser preguntado por la detención del jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández por una presunta agresión de género, que “no me gustaría tener trabajando a mi alrededor a alguien que ha cometido una atrocidad contra una mujer”.Tebas, que compareció en la comisión que investiga la corrupción política en la Comunidad de Madrid, dijo que no tiene datos sobre este hecho y que hay que respetar la presunción de inocencia. Asimismo, señaló que no entra en lo que tiene que hacer el club rojiblanco en caso de que se demuestren los hechos denunciados.Javier Tebas explicó que hay que “ser cauto” y afirmó que la LFP participa en campañas contra la violencia de género y “estamos muy sensibilizados” con este asunto. También se refirió al conflicto del Rayo Vallecano con su jugador ucraniano Roman Zozulya, que ha sido acusado por aficionados de ser defensor de paramilitares fascistas de Ucrania.Dijo que desde la LFP “vamos a garantizar su seguridad si se siente amenazado (por los grupos ultras del Rayo), para que acuda a entrenamientos y partidos”.Afirmó que el jugador está “asustado y se ha ido a Sevilla para estar con su familia” y calificó de “desagradable para el fútbol” esta situación.Asimismo, explicó que sobre este jugador “no hay ninguna resolución que limite sus derechos fundamentales en España” y señaló que “parece que de geopolítica ucraniana sabemos todos”.