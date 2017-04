Villacís achaca la dimisión de Aguirre al "sacrificio de un peón o reina" para la "supervivencia" del PP

Etiquetas

La portavoz del Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha achacado la dimisión de Esperanza Aguirre como edil y portavoz del PP en el Consistorio con el "sacrificio de un peón o reina" por parte del PP para asegurar su "supervivencia", ya que "no es el caso Aguirre, es el caso PP".

"Se engaña quienes piensen que esto es el 'Caso Aguirre', esto no es el caso Aguirre, ni Púnica, ni Gürtel, ni Imelsa, ni Taula, es el caso PP", ha advertido la portavoz de la formación naranja en el Consistorio.

Para Villacís, la dimisión de Aguirre no sorprende "a nadie", ya que "de vez en cuando hay que asumir responsabilidades políticas y en este caso ha sido Esperanza Aguirre quien ha dado un paso atrás" ya que "estaba acorralada y acosada por la corrupción".

Villacís ha pedido a los ciudadanos que "no se inmunicen a la corrupción", ya que esta ni se "acepta" ni se "perdona". "Lo que me vale es que no vuelvan a tener la confianza de los madrileños porque es evidente que no se lo han ganado; no se puede votar a corruptos y espero que esto a parte de pagarlo en los tribunales lo empiecen desde ya a pagarlo en las urnas", ha añadido.

En este sentido, Begoña Villacís ha criticado una "responsabilidad directa del PP" en diversas tramas de corrupción, en lo que ha reiterado que es el 'Caso PP'.

"NO MERECE LA CONFIANZA DE Cs"

Respecto a la situación del pacto de investidura de Cs con PP en la Asamblea de Madrid, Villacís ha indicado que el PP "no merece la confianza de Cs", por lo que antes de sentarse con ellos, "lo primero" que le pusieron "por delante" fue "un pacto anticorrupción".

Así, ha recordado que los imputados se "tienen que ir". Además, ha especificado que Cifuentes "no es que sea nueva; llevaba en el PP antes que Aguirre", pero "por fin la Comunidad tiene una lupa encima --en referencia a Cs--", ha señalado.

Del mismo modo ha asegurado que "sin la oposición", Cristina Cifuentes "no hubiese remitido probablemente ese informe a la Fiscalía".