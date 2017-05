Moix cuenta sus últimas horas en Anticorrupción tras 87 días en el cargo

Etiquetas

Solo, al pie de los caballos y sin ya apenas apoyos. Así está afrontando el fiscal jefe Anticorrupción la recta final de 'Panamoix', que se zanjará con una conversación con Maza en la que se decidirá su futuro: ¿cese o dimisión?

Tras 87 días en el cargo en el que su Fiscalía se ha convertido en una olla a presión, la noticia de que posee el 25% de una sociedad offshore en Panamá, tal y como publicó Infolibre, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ni el PP ni el ala conservadora de la judicatura apuesta por su continuidad.

Al margen de la cuestionable ética de participar en este tipo de empresa, han sido sus contradicciones, igual que sucedió con el ministro Soria, las que han terminado de cavar su tumba.

Podría haber liquidado la sociedad por 450 euros

La primera de ellas ha sido el motivo por el cual no se disolvió la sociedad. El fiscal jefe de Anticorrupción dijo que le costaba unos 90.000 euros cerrarla y que, en consecuencia, alguno de sus hermanos no podía hacer frente a su parte. No obstante, la Asociación de Inspectores y Técnicos de Hacienda, Gestha, ha explicado que disolver una sociedad en Panamá cuesta en torno a los 450 euros.

No es el único problema, en una entrevista en la Cadena Ser, Moix admitió que no había disuelto la sociedad por no poder hacer frente al pago de impuestos que conlleva la venta del inmueble. “Al hacer las cuentas me dicen que hay que pagar una plusvalía por el beneficio desde el valor inicial de la casa al valor actual, pagar el impuesto de rentas de no residentes que es el 19% del beneficio, otro impuesto del 6% y con los gastos de notario salían como 90.000 euros”, aseguró. Es decir, que un Fiscal Jefe Anticorrupción optó por no liquidar una sociedad offshore para evitarse pagar impuestos en España.

Un chalé tasado por encima del precio de venta

Además, la casa que pertenecía a la sociedad está tasada en 900.000 euros. Sin embargo, el chalé se vende por 570.000 euros. Esto es, toda venta que quede por debajo de los 900.000 declarados inicialmente, como es el caso, serán minusvalías, y por tanto no sólo no habría que pagar en IRPF, sino que, para más inri, la pérdida con otros incrementos podría compensarse. Más dinero ahorrado en impuestos.

También Moix ha afirmado que “la sociedad está inactiva y sin ninguna actuación o actividad empresarial por mi parte”. La realidad es que sigue activa porque mantiene la propiedad de la vivienda, se siguen pagando tasas en Panamá, y Manuel Moix está participando en persona en la venta del chalé, que es el principal activo de esa sociedad, por lo que podría considerarse como actividad empresarial.

Sabía de la sociedad desde los 90

Por otro lado, Moix aseguró que se había enterado de la existencia de la empresa en 2011, tras morir su padre, pero parece que lo sabía desde antes.

La sociedad panameña fue creada para intentar no pagar a la empresa que les hizo la obra del chalé, a la que debían varios millones de pesetas. Según ha publicado Infolibre, el impago acabó en juicio en los 90, con el padre acusado de alzamiento de bienes, proceso al que acudió el hoy fiscal jefe Anticorrupción. Además, su hermana aparece en las escrituras de compra en 1988.

Maza ha negado conocer la situación

La última contradicción ha salido a la luz precisamente gracias a quien le nombró y ahora tiene la potestad de cesarle. Moix manifestó en la Cadena Ser que había trasladado la información a Maza este lunes y que este no le había dado importancia. "Yo se lo comenté ayer [lunes] antes de que saliera la noticia. Cuando a mí me llaman y me preguntan por el tema yo hablo con Jose Manuel Maza y se lo explico perfectamente y él contesta que hablaremos tranquilamente cuando vuelva a Madrid, pero me dice que no ve, en principio, ningún tema raro, ni reproche, puesto que está todo declarado a Hacienda y es todo transparente", dijo.

Pero el fiscal general del Estado no ha querido mojarse y ha asegurado que desconocía la información sobre la sociedad propiedad de Manuel Moix en Panamá: "Me han dicho que existía la noticia, pero tendré que verla y confirmarla", comentó al ser preguntado.

Tampoco ha querido salir en defensa de Moix el ministro de Justicia, que lejos de la defensa que hizo del fiscal en el Congreso, ahora ha optado por desentenderse. Así, Rafael Catalá ha subrayado que es al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al que "corresponde proponer un expediente para remover a (Manuel) Moix" de la fiscalía anticorrupción.

"No tengo ningún apego al cargo; si creen que no soy el más idóneo, me pueden quitar", ha dicho Moix. Ahora, solo y sin más argumentos, tendrá que demostrar si esta vez dice la verdad, así como repasar el catálogo de escándalos que ha protagonizado y que han concluido con él en la cuerda floja tratando de no sucumbir ante el peso del 'Panamoix'.