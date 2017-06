La nueva vida de Granados tras la cárcel: sus hijas, su madre enferma e ir al cine

Etiquetas

Si algo le quitaba el sueño a Francisco Granados dentro de la cárcel era no poder estar con sus dos hijas, Elena y María, de 21 y 23 años, respectivamente. Cuentan los que le conocieron entre rejas que durante estos dos años y medio su principal queja era la presión a la que se veían sometidas sus "niñas". "No dejaba de decir que se había formado un circo mediático en torno a su familia y que nadie pensaba en que ellas necesitaban a su padre y no oír barbaridades de él", cuentan.

Por ello, el que fuera número tres del PP madrileño lo tenía claro: en cuanto saliera de prisión su principal objetivo sería estar con sus hijas y limpiar su nombre para que ellas no tuvieran que seguir sufriendo por las acusaciones que se vertían sobre su padre.

"En cuanto supo que iba a salir de la cárcel fue lo primero que dijo: que iba a dedicarse a cuidar a su madre, que está enferma, y a ser un buen padre para sus hijas. También a demostrar su inocencia, que no ha dejado de mantener en todo este tiempo", comentan estas fuentes.

Precisamente, Granados alegó en su solicitud de libertad que sus "hijas adolescentes" le necesitaban, insistió en que no tenía otros ingresos que no fueran del trabajo de su mujer y que habían quedado reducidos a una "ridícula cantidad" al verse perjudicada por la situación procesal de su marido, por lo que se veían obligadas a vivir en una "modesta casa hipotecada" en la que las niñas comparten habitación.

Cuidar de su madre enferma

Además, la defensa de Granados señaló con respecto a su madre que "desde que su hijo ingreso en prisión, únicamente sale a la calle para ir a visitarle". "Es otra de las obsesiones de Granados: estar con su madre. Ha sido un apoyo fundamental para él y siente que, ahora que es mayor, debe estar a su lado", continúan estas fuentes.

"Es un hombre muy familiar, que siempre ha protegido muchísimo a los suyos. No hay más que ver cómo se han volcado con el tema de la fianza. Siente que se ha perdido una parte muy importante de la vida de su familia, que le han robado un tiempo que no podrá recuperar. Solía hablar de los planes que tenía, como ver alguna película con sus hijas o tomarse un refresco en una terraza", aseguran.

Ahora, tras pasar unos días "descansando y disfrutando de su familia", Granados centrará sus esfuerzos en demostrar su inocencia. En sentido, nada más salir de la cárcel madrileña ha criticado duramente los informes de la Guardia Civil que le implican en este caso de corrupción y ha anunciado que los irá "desmontando uno por uno" y que "pedirá responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado, sean de la UCO, sean de la Fiscalía o sean de quien sean".

"Él lo tiene claro. No va a ir lanzando acusaciones contra miembros de su partido ni montando escándalos, pero sí quiere demostrar que lo que se ha dicho de él no es verdad, según dice. El tiempo dirá si era verdaderamente inocente, como tantas veces dijo, o era uno más empeñado en negar los delitos que cometió", concluyen.