Arturo Fernández dice que no es corrupto y que lo de las tarjetas black fue un "accidente"

"No pertenezco a ninguna trama", ha asegurado

El expresidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, ha manifestado este viernes en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea que no es corrupto y que su imputación por las tarjetas black de Caja Madrid "fue un accidente".

"No pertenezco a ninguna trama, yo soy un empresario de tercera generación que llevo trabajando desde los 17 años, que no tengo cuentas opacas ni en Panamá ni en ningún lado y que me dedico a trabajar y a dar empleo", ha defendido Fernández después de que la diputada de Podemos María Espinosa le acusara de "encarnar" la "trama madrileña" organizada por "empresarios y políticos que se aprovechan de las instituciones para privilegiar a unos pocos".

"No solo no he engañado a nadie, sino que me he dedicado a crear empelo y a trabajar. Estar en el 'tramabús', sin comentarios. ¿Qué me molesta?, me molesta si me dicen que estoy ahí por ser corrupto, porque de momento yo no estoy condenado por corrupto en ningún lado, tengo lo de las tarjetas black, que es un accidente", ha declarado Fernández, quien ha recordado que devolvió el dinero cuando se enteró del carácter opaco de las tarjetas.

Además, ha dicho que tiene "estos temas", en alusión al fraude de la formación, por el que ha sido citado en la Asamblea, "por ser presidente de CEIM y de la Cámara", para agregar que disfrutó mucho siendo presidente de ambas corporaciones pero le trae "estas consecuencia, por supuesto, sin hacer nada".

Fernández ha bromeado sobre su presencia en el 'tramabús' al afirmar que no se merece "tanta fama", y tras manifestar que ha hablado varias veces con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con quien ha asegurado que se lleva "perfectamente", ha destacado que ha pasado de "casta" a "trama".

"Tengo 70 tacos, yo no quiero ser famoso, yo quiero vivir tranquilo", ha zanjado.