Asociaciones estafadas por Aneri acusan a la Comunidad de Madrid de "irregularidades" en la gestión del caso

El coordinador de la plataforma afectados 'Caso Formación Madrid Continua', que engloba a varias asociaciones empresariales supuestamente estafadas por el empresario cordobés José Luis Aneri, Miguel Errasti, ha acusado este mediodía a la Comunidad de Madrid de "arbitrariedad absoluta y todo tipo de irregularidades" en la gestión regional del caso.

Durante su intervención en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política en la sesión de este viernes, con la que se cierra el 'caso Aneri', Errasti, que preside una de las asociaciones afectadas, ha relatado que en otoño de 2013 fue cuando recibió una llamada de la Administración advirtiéndole de irregularidades en las subvenciones regionales de los cursos de formación que habían gestionado a través de Sinergia Empresarial, la empresa de José Luis Aneri, el supuesto cabecilla de la trama.

El compareciente ha indicado que entonces llamó a Aneri y éste le dijo que "no se preocupara, que tenía contactos muy influyentes ahí para arreglarlo todo". Luego, varias asociaciones comienzan a reunirse con el exjefe del Área de Formación Continua de la Comunidad de Madrid,*Vicente Ferreras, que les explicó que había una estafa porque no han justificado ninguno de los planes de formación que supuestamente habrían realizado. A esa reunión ya no acudió el empresario cordobés.

"La sorpresa llegó en por qué nos enterábamos ahora. Nos explicaron que Aneri había creado un muro de silencio, mandando las comunicaciones de lo que estaba pasando a su consultora. No entendíamos de que se mandaran a la calle Orense (sede de Sinergia)", ha aseverado.

Errasti ha explicado que esto se debió a que ellos firmaron los acuerdos de formación con la Consejería, pero no los anexos, que habría utilizado Aneri para que las notificaciones de la Administración llegaron a su sede y no a las de las asociaciones.

"Desde ese momento no estábamos fiscalizando esos anexos porque desconocíamos que existían. Ferreras (el exjefe del Área de Formación Continua de la Comunidad) dijo que nosotros pusimos esa dirección, pero no es no cierto. Hubo alguna asociación que puso la dirección correcta en los anexos y tampoco le llegaban las notificaciones. Estaban todos los sellos y las firmas falseadas", ha esgrimido.

El coordinador de la plataforma de afectados ha criticado también a Ferreras por "no decirles que ya había advertido antes" de lo que estaba pasando ya que habría informado a su superior, Joaquín Velazquez, meses antes, "diciéndole que no informe a las asociaciones".

Además, ha apuntado que Ferreras dijo en una ocasión que "no quería comerse solo este marrón" y en otra que "estaba harto de que Aneri viniera con firmas y sellos falsificados". Supuestamente dijo al empresario cordobés que volvía a traerlos le denunciaría. "Todo lo sabían. Además, no hay colaboración con la Policía, la esquivan durante meses tras la primera noticia", ha añadido.

En una pasada comisión de investigación Ferreras afirmó que "le extraña" que las asociaciones empresariales supuestamente estafadas por Aneri" no supiesen nada" hasta destaparse la trama porque, a su juicio, debían contar con personal para controlar las subvenciones que les concedía el Gobierno regional.

Igualmente, ha afeado a la entonces consejera de Empleo y Turismo, Ana Isabel Mariño, que adelantara a la prensa que iba a sancionar con el valor de tres veces las subvenciones a las asociaciones que no hubieran justificado la realización de las formaciones "cuando no ha acabado el periodo de justificación".

"Luego desde nos dijeron que era prevaricación y que no lo iban a hacer. Pero entonces hubo un cierto pánico escénico y un expresidente de una asociación tras recibir una notificación. Hubo una gestión mala previa por parte de la Administración y cuando aparece el escándalo, peor", ha descrito.

PACTO CON LA FISCALÍA

Miguel Errasti también ha hablado del supuesto pacto, desvelado el pasado mes de mayo, entre la Fiscalía de Madrid y José Luis Aneri. "Nos dijeron que eso se debía a las presiones de la Fiscalía, que había amenazado a Aneri con prisión provisional y fianza si no exculpaba a la Comunidad de Madrid y echaba mierda a las asociaciones. El otro día Aneri nos dejó sorprendidos en la Sala de Justicia confesando que eso era cierto, a la pregunta del juez. Nosotros estamos imputados por el testimonio de Aneri tras ese acuerdo", ha apostillado.

Además, siguiendo el testimonio del compareciente, con este pacto el empresario cordobés habría acusado a las asociaciones de repartirles hasta el 50 por ciento de las subvenciones en sobres. "Da veracidad al hecho de que podemos ser culpables. Yo no he pedido un sobre en mi vida. No sé cuáles son los motivos de la Fiscalía para impulsar a un detenido para hacer este tipo de afirmaciones", se ha preguntado. La Fiscalía, en declaraciones a Europa Press, negó "cualquier tipo de acuerdo".

El compareciente ha afirmado que ellos han aportado al caso sus propias investigaciones y han pedido mayores capacidades al tribunal para que pudiera ir rápido en las pesquisas. "Fuimos nosotros quienes pedimos que se interviniera la blackberry de Aneri para saber cuáles eran esos contactos de los que decía que hablaba con la Administración. Nuestra colaboración va más lejos: si el servidor de Sinergia lo tiene la Policía judicial es porque nosotros hemos hecho las gestiones", ha revelado.

Por último, el coordinador de la plataforma de empresas afectados ha mostrado de nuevo su "sorpresa" porque, según ha apuntado, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSS), dependiente de la Comunidad de Madrid, había advertido a la CEIM antes de destaparse la trama de la "mala praxis" de José Luis Aneri. "Ahí también me parece que hay un problema. No sé cuál es el motivo de que la Fiscalía tiene que pactar con Aneri, pero supongo que está ponderando este tipo de cuestiones", ha apostillado.