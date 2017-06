Cifuentes: "No necesito defenderme de nada porque ningún juez ni ningún fiscal me ha acusado de nada"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha rechazado las acusaciones del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, sobre su implicación en la adjudicación del contrato de cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández que investiga la Guardia Civil, y ha asegurado que no necesita defenderse "de nada porque ningún juez ni ningún fiscal" le ha acusado de nada.

"No necesito defenderme de nada porque ningún juez ni ningún fiscal me ha acusado de nada", ha afirmado Cifuentes en el pleno de la Asamblea de Madrid un día antes de comparecer en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid para hablar de la adjudicación del contrato de cafetería de la Cámara al Grupo Cantoblanco en su etapa como vicepresidenta de la Cámara, en el marco de la trama Púnica y la pieza sobre financiación ilegal del PP de Madrid.

La presidenta ha hecho estas declaraciones después de que Aguado le haya reprochado acudir a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para "intentar seguir en su tarea de quitar peso al informe de la Guardia Civil" sobre estos contratos.

"Ha pedido un informe jurídico a la Comunidad de Madrid para seguir desprestigiando a la Guardia Civil. Esto no es que no sea elegante es que no es legal. No puede recurrir a los servicios jurídicos de la Comunidad para temas propios. ¿Sabe quién hacía eso? Ignacio González hacía eso", ha afirmado Aguado.

En su intervención, Aguado se ha referido al informe de la UCO señalando que dice textualmente que "de forma indubitada" Cifuentes "fue directamente partícipe y conocedora de las irregularidades de contratación de la cafetería de la Asamblea". "Lo dice la Guardia Civil, no un grupo de amiguetes", ha apostillado.

"Nos preocupa muchísimo que aparezca en un informe. No estamos en nada de acuerdo la forma en la que usted está intentando salir indemne, en primer lugar dudando de la capacidad de la Guardia Civil", ha dicho Aguado, quien ha espetado a Cifuentes que "nunca" le había visto criticar a la Guardia Civil hasta ahora en que "aparece su nombre en un informe".

El portavoz de la formación naranja ha continuado diciendo que no contenta con eso "ha pedido un informe a la Abogacía general de la Comunidad para intentar seguir en su tarea de quitar peso a informe de Guardia Civil". En este punto ha advertido de que "se acabó utilizar a los funcionarios públicos en beneficio propio".

Cifuentes, quien ha criticado la "poca elegancia" de Aguado, ha señalado que creía que este tema se iba a tratar mañana en "esa especie de tribunal de la Santa Inquisición que han montado exclusivamente para intentar sacar rentabilidad política" de algo que el "fiscal y el juez han dicho que no hay absolutamente nada".

"Que le quede claro: jamás he desprestigiado ni desprestigiaré a la Guardia Civil", ha afirmado Cifuentes, quien ha asegurado que no hizo una consulta al conjunto de los servicios jurídicos, sino al abogado general en aplicación de la ley 3/99 de los Servicios Jurídicos.

Además, ha afirmado que no va a permitirle que "siembre dudas" sobre su gobierno, ni los servicios jurídicos de la Comunidad que han tenido una actuación "intachable".