Crespo dice que "no hay nada" de qué acusarlo y reclama celeridad a la justicia antes de comparecer por 'Operación Zeta'

Etiquetas

El empresario coruñés declara por una pieza separada en el marco de la investigación por un supuesto fraude en subvenciones a formación

El empresario coruñés Gerardo Crespo, considerado por los investigadores de la 'Operación Zeta' como el presunto cabecilla de una trama de fraude en subvenciones destinadas a cursos de formación, ha asegurado que "no hay nada" para poder acusarlo, al tiempo que ha reclamado celeridad a la justicia.

"Si tienen algo de lo que acusarme que lo hagan ya y si no que termine de una vez", ha manifestado el empresario a los medios de comunicación antes de prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.

En el mes de diciembre, el empresario ya declaró su inocencia; pero en esta ocasión lo hace en relación a una pieza separada en el marco de la operación que investiga la supuesta trama de fraude.

En concreto, según ha explicado el propio Crespo, responderá en relación a la autenticidad de unos documentos -- tres certificados de empresas visitadas por sus trabajadores-- que en su momento fueron presentados a la Xunta. Documentos que la policía ve "falsos" pero el empresario sostiene que "son verdaderos". Y así lo demostraron ya los firmantes --directivos de empresas--, defiende Crespo.

A LA JUEZA "NO LE INTERESA LA VERDAD"

El empresario, quien en anteriores ocasiones se negó a declarar porque faltaba un informe de la Agencia Tributaria, ha acudido "tranquilo" a la declaración ante la jueza. Y es que sostiene que la investigación "no tiene ningún fundamento".

"La jueza no encuentra una acusación concreta, y no la va a encontrar", ha indicado Crespo, que ve "claramente" como "no hay nada" que pueda sustentar una acusación.

Asimismo, ante los medios de comunicación, el empresario ha aprovechado para denunciar que el proceso judicial "va lento" y reclamar una mayor celeridad. "Ojalá entrase de una vez a aclarar esto", dice Crespo sobre la instrucción de la jueza, a quien parece "no le interesa la verdad". "Este proceso ha hecho mucho daño y va a ser irreversible", destaca

MEDIO CENTENAR DE INVESTIGADOS

Inicialmente, en esta causa, fueron citados en condición de investigados un total de 30 personas, entre ellos las dos personas citadas a declarar en diciembre. En un posterior auto de la jueza, figuraron 25 nuevos investigados y otros 23 testigos.

Entre los primeros, figuran nombres como la exdirectora xeral de Traballo Ana María Díaz, o el exdirector de Formación e Colocación durante el bipartito de la Xunta, Pastor Fuenteseca. Entre los testigos citados, están la exconselleira de Traballo y actual responsable de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato.

DELITOS

En esta causa, se investiga un supuesto fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña.

En concreto, es por los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.

Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales de distintos ámbitos, además de exaltos cargos de la Xunta.