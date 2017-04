Cs acuerda con la Junta el decreto de la oficina anticorrupción, que espera que esté en marcha a final de año

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha anunciado este lunes que su partido ha llegado a un acuerdo con el Gobierno andaluz sobre el decreto de la oficina contra el fraude y la corrupción política, que espera que esté en marcha a final de año, concretamente entre los meses de noviembre o diciembre.

En rueda de prensa, Marín ha explicado que las negociaciones para poner en funcionamiento esta oficina, que corresponde al punto número 14 del acuerdo de investidura que mantiene Cs con el PSOE-A, se han desarrollado durante la Semana Santa con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y se han saldado con el borrador de un decreto, en su opinión, "bastante completo y que responde a lo que Cs esperaba".

Así, se ha mostrado convencido de que con este decreto, que no tiene que pasar ningún trámite parlamentario, "vamos a conseguir, de una vez por todas, que en Andalucía haya un instrumento que fiscalice los fondos públicos, la gestión de la administración y todo lo que tiene que ver con contratos con terceros, y también dará protección a quienes denuncien casos de corrupción en la Administración andaluza y en todos los entes instrumentales".

Marín ha explicado que serán funcionarios, y no cargos políticos, los que gestionen esta oficina antifraude, que estará compuesta por seis personas, más los asesores que requieran, a los que se les exigirá, entre otras cuestiones, una experiencia de 15 años y que su carrera esté relacionada con la Intervención, con asuntos económicos o jurídicos.

Tras advertir que en los últimos años en Andalucía, con casos como el de los ERE o los cursos de formación, "hemos visto muchos ejemplos de cómo no se debe gastar", ha sostenido que con la puesta en marcha de la oficina "podremos fiscalizar" el dinero público. "No solo es bueno poner en marcha comisiones de investigación, sino además poner en marcha herramientas para que no vuelva a suceder", ha agregado.

Juan Marín ha explicado que el decreto comienza ahora su trámite, de manera que espera que en "los próximos días" salga a audiencia pública, para pasar al Consejo Consultivo y, una vez que éste dicte su dictamen, ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Así, tras indicar que la creación de una oficina de estas características no requiere de trámite parlamentario, ha señalado que entrará en vigor una vez que le dé luz verde el Consejo de Gobierno, algo que espera que sea antes de que termine el año. Con estos plazos, como ha subrayado Juan Marín, "se cumple la palabra que nos dio Susana Díaz en el Parlamento", cuando indicó que la oficina antifraude estaría funcionando en el segundo semestre del año.

El dirigente de Cs ha explicado que la oficina estará adscrita a la Consejería de Hacienda y de Administración Pública, y ha destacado que su puesta en marcha es gracias al trabajo de su partido, que es "útil y responde al compromiso que adquirió con los andaluces".

En cuanto a la dotación presupuestaria, Juan Marín ha asegurado que el Presupuesto actual del Gobierno andaluz ya contempla el gasto para esta oficina pues supondrá que "un funcionario que desempeña su función en un ámbito de la Junta pase a formar parte de este órgano de control". "No supone un incremento en los presupuestos", ha aseverado antes de explicar que la Consejería a la que está adscrita se hará cargo de las funciones de la oficina y, por lo tanto, de su presupuesto.

Marín se ha mostrado "muy satisfecho" porque cree que la oficina contra el fraude "será muy eficaz" para combatir la corrupción en Andalucía, algo que era "necesario" para devolver la confianza de los ciudadanos en las instituciones.