Desmantelan una red que estafó al menos a 29 personas con la compra venta de sus vehículos

Para dar fiabilidad de los trámites, utilizaban varias gestorías que no podían realizar el trámite completo por la falta de documentación.

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Área de Investigación de Las Rozas, han logrado descubrir un entramado dedicado a la compra venta de vehículos en la que vendían vehículos de particulares a terceros quedándose con los beneficios.

La investigación comenzó el pasado mes de septiembre al recibir los agentes una denuncia donde se participaba una estafa producida en la compra-venta de un vehículo, donde había intermediado una empresa situada en Las Rozas, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en una nota de prensa.

A partir de esta información, comenzaron a investigar si tras el concesionario de compra-venta de vehículos existía algún entramado donde se realizaban actividades irregulares. Los agentes iniciaron una búsqueda tendente a localizar otras posibles víctimas, realizando así mismo un control sobre anuncios de venta de vehículos que pudieran estar relacionados con la empresa investigada, localizando a través de una página de Internet varios anuncios y descubriendo varios comerciales que actuaban bajo la tutela de la misma.

Fruto de las indagaciones, han localizado hasta el momento 29 víctimas, las cuales se han visto estafadas por los integrantes del grupo, quienes admitían en sus instalaciones los vehículos para ponerlos a la venta, realizando todas las gestiones, llegando a venderlos sin comunicárselo a sus legítimos propietarios y quedándose con todas las ganancias obtenidas por la venta del mismo e incluso sin entregar vehículo alguno.

En algunos casos los implicados falsificaron toda la documentación, no pudiendo el comprador finalizar la puesta a su nombre del automóvil adquirido.

Otras de las formas de trabajar, era tramitar la compra venta de los automóviles a través de siete gestorías distintas, con la finalidad de que no se cruzaran los clientes y no llamar la atención, prolongando todo lo posible los trámites para no tener que entregar el dinero al cliente y en su caso, nunca entregaban la cantidad acordada, sino una muy inferior.

Del estudio mercantil realizado por los guardias civiles, se ha descubierto que había un administrador único, M.A.F.C., que había utilizado otras dos empresas más para realizar los trámites de los vehículos y que contaba con la colaboración de dos comerciales quienes ya han sido detenidos y puestos a disposición judicial.

Además y al no ser localizados se ha dictado un señalamiento sobre dos de los implicados uno de ellos socio del principal encausado y otro de ellos administrador "fantasma" de otra empresa, quedando así mismo pendiente la detención de un tercero que se encuentra actualmente en Alemania. Hasta el momento la estafa detectada asciende a 389.600 euros.