Detenido por presunta estafa en la venta de un vehículo a través de Internet por 10.400 euros

Etiquetas

La Guardia Civil ha detenido a A.E.T.B. como presunto autor de un delito de estafa en la compra venta de un vehículo por 10.400 euros a través de Internet en San Bartolomé de la Torre (Huelva).

El dispositivo se inició el 25 de abril cuando un particular denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Los Palacios (Sevilla) que había sido víctima de una estafa, ya que había puesto un anuncio para la venta de un vehículo en una conocida página web y la persona que se lo había comprado, tras firmar el contrato de compra-venta y llevarse el vehículo, le mostró con el teléfono móvil el justificante de la transferencia con el importe pactado que ascendía a 10.400 euros.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, cuando comprobó los movimientos de su cuenta dicha cantidad no aparecía y no podía contactar con él para conocer los motivos del impago porque no le cogía el teléfono que le había facilitado.

Comprobados los datos personales del comprador, se pudo determinar que esta persona era residente de la localidad de San Bartolomé de la Torre (Huelva) e iniciaron las gestiones para su localización por el personal del área de investigación de la localidad de Moguer a quienes se les dio el traspaso de las diligencias instruidas.

Finalmente, tras varios días de vigilancias en la localidad de San Bartolomé de la Torre, el 30 de abril fue interceptado el vehículo, e iniciaron una persecución, al detectar el conductor la presencia policial.

Según ha añadido la Guardia Civil, llegó a realizar maniobras peligrosas y evasivas por las calles para intentar huir, empotrando el vehículo contra una fachada, ocasionándole múltiples daños al coche y a la vivienda.

Ante tales circunstancias, el detenido y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.