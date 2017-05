Exdirector de Formación de la Cámara de Comercio admite "torpeza de vincular cursos y otras cosas" en convenios

Etiquetas

El exdirector del Instituto de Formación Empresarial (IFE) de la Cámara de Comercio de Madrid, Fernando Garzo, ha reconocido este viernes la "torpeza de vincular" cursos de formación y otros conceptos y actividades en los convenios que firmaba la entidad cameral con asociaciones empresariales.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, Garzo ha afirmado que no sabe si está imputado o investigado en la trama de los cursos de formación de la Cámara que investiga el Juzgado número 46, y le gustaría investigarlo; aunque ha admitido que tuvo que declarar ante el Juzgado y que esta situación es "muy incómoda".

"Me parece que he terminado paseándome por estos foros porque otros me han presentado a él permanentemente. Me deben haber nombrado tantas veces como conocedor de los temas de formación", ha justificado.

La Justicia investiga si asociaciones empresariales recibían de la Cámara formación subvencionada con fondos públicos a cambio de retornos presuntamente irregulares en función de variopintos conceptos, como ferias de tapas. Pero Garzo ha asegurado que esos convenios con asociaciones "no tienen nada que ver con el área de Formación.

"Otra cosa es el contrato que la Cámara firmaba con la entidad beneficiaria para la concesión de formación. El convenio se establecía absolutamente al margen del servicio de formación. Yo conocía esos convenios cuando los acordaba la Cámara de Comercio. Pero me parecía una torpeza vincular de esa manera unas cosas con las otras. Es algo que a la Cámara no le conviene", ha señalado.

El compareciente ha insistido en la "torpeza de vincular formación y otras cosas" en los convenios "contribuyendo a favorecer a asociaciones, pero no porque se esté retornando un porcentaje" de la subvención, que llegaba hasta el 50 por ciento en algunos casos. Un porcentaje que, según ha explicado, era una "referencia cuantitativa", un "criterio de representatividad del peso específico de la asociación en su sector o en su comarca".

"Pero es un indicador torpe. Podría no admitirlo porque no fue yo el que fijé eso. Pero no tiene nada que ver el contrato de formación con el convenio de ayuda la Cámara a las asociaciones. El criterio de que la asociación le daba a la Cámara el 100 por ciento de la ayuda que consigue tampoco es así. Frecuentemente, la asociación adjudicaba a la Cámara un curso, pero daba otros tres a otros, por ejemplo", ha explicado Garzo, que ha apuntado que fueron pocas las asociaciones empresariales que les confiaron la formación porque "la mayoría ya tenía una dinámica histórica de colaboración con centros privados".

RELACIÓN CON ANERI Y TEZANOS

Preguntado por los portavoces de los grupos de la oposición, Fernando Garzo ha negado que tuviera relación alguna con el empresario José Luis Aneri, el supuesto máximo cabecilla de la trama madrileña de los cursos de formación, y aunque conocía al exempresario Alfonso Tezanos, ha dicho que éste "no tenía responsabilidad en la formación de la Cámara", sino que sólo participaba en "sesiones consultivas, que son reuniones de empresarios".

Eso sí, ha reconocido 'motu proprio' que conocía que el expresidente de la Cámara de Comercio Salvador Santos Campano tenía un hijo que era directivo de un empresa de formación con la que había contratado la entidad cameral. "En la Cámara hay un protocolo para que en los casos que haya que dar un contrato a una empresa vinculada a un miembro del pleno hay una forma de proceder, es que el miembro no participe en esa contratación. Y supongo que eso se cumpliría", ha dicho.

Garzo ha respondido así a Santos Campano, que hace unas semanas en esta misma comisión de investigación afirmó que fraudes como los del 'caso Aneri' en la Cámara durante su mandato "no ha pasado nunca, en ningún caso". "Ha habido un control absoluto de la Cámara de comercio y de los mandos para vigilar los cursos y comprobarlos. Se ocupaba Fernando Garzo", lanzó.

Pero en la misma línea, el director del IFE ha aseverado que no conoce "ningún caso en el que haya habido fraude en el empleo de los fondos públicos destinados a formación". "No lo he conocido nunca. Para mí ha habido un esquema muy claro aplicable no sólo a nosotros, sino a todo el mundo. En algún caso parece que sí se ha podido por parte de alguien burlar ese sistema. Puede que haya cierto fárrago en el enunciado de órdenes, y la claridad debería ser fundamental", ha dicho.

Garzo ha insistido que el "cien por cien" de lo facturado por el Instituto de Formación Empresarial como actividad de formación "se ha empleado exactamente en recursos para la formación". "Eso figura en una contabilidad independiente del IFE como cualquier otro departamento de la Cámara. Esa contabilidad es independiente y existe. Jamás he conocido que ni un euro ingresado en formación haya sido desviado nunca para otra cosa", ha apuntado.

Además, ha manifestado que la Comunidad de Madrid ha hecho respecto a las subvenciones de los cursos de formación "un control estricto y severo, con un celo que algunas veces ha rallado la obsesión, que ha sido algunas veces motivo de espantar incluso a buenas voluntades".

"Los fraudes son inocentes, desde mi punto de vista, porque son imposibles. El intento de fraude es pueril y sólo tiene sentido en alguien que pierde la noción de las cosas. El sistema no permite el fraude y la supervisión entre nosotros y la Comunidad es comparar peras con avellanos", ha concluido Garzo, que en todo momento ha defendido el carácter "social y de redistribución" de la Cámara de Comercio.