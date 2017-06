Exsocio de Aneri acusa a la Administración "falta de control y negligencias" en teleformación

Etiquetas

Dice que a José Luis Aneri le movía el "narcisismo y el dinero" pero a Alfonso Tezanos más "la adulación y el postureo"

Víctor Porta, exsocio de los supuestos cabecillas del fraude en los cursos de formación madrileña, José Luis Aneri y Alfonso Tezanos, ha señalado "la ausencia, negligencias y la falta de control" de los técnicos de la Administración en el seguimiento en la teleformación durante la época del fraude.

"El 99 por ciento de los cursos presenciales eran visitados por un técnico, que miraban los partes. Engañar en la parte presencial era imposible, pero en teleformación era muy fácil porque al finalizar el expediente miraban sólo informes que emiten la plataforma de actividad de los alumnos, echaban un vistazo y era eso sólo lo que había. El control en teleformación era escaso o nulo. Si yo hubiera querido hubiera podido engañar por ausencia de control", ha explicado.

En su primera intervención, después de que Aneri se acogiera a su derecho a no declarar, Porta ha señalado que tampoco iba a hablar aunque "no tenía la capacidad de abstracción" que había mostrado antes el empresario cordobés.

No obstante, ha reconocido al portavoz de Ciudadanos (Cs) en la comisión, César Zafra, que "el cuerpo le pedía hablar", aunque su abogado le había aconsejado que no lo hiciera. "En privado podemos hablar de lo que queráis preguntarme. Es que yo soy muy dado a hablar y luego me sacan las tres palabras que diga", ha añadido.

Sin embargo, a la primera pregunta de Zafra sobre si una persona como Aneri pudo haber cometido ella sola todo este supuesto fraude ha comenzado a responder sin parar, consumiendo finalmente todo el tiempo completo de los dos turnos de los cuatro portavoces parlamentarios. "Ya me estoy arrancando", ha dicho luego responder indicado que "está convencido que sí" pudo haber liderado Aneri solo la trama.

El compareciente ha señalado que leyó al menos cinco expedientes de los 28 cursos sobre de formación que gestionó empresario cordobés con asociaciones empresariales y vio "cosas surrealistas".

"Había cursos de 40 horas en cinco días de autónomos y a la semana siguiente otra vez. Y eso llama la atención. Además, los informes que emite la plataforma que eran perfectos, cuando en realidad la actividad de un grupo nunca es monocorde. Si ves un poco cómo se ejecuta el plan no hacía falta más que leerse alguno de esos papelitos. Pero mucho me temo que fuera lo mismo en los 28. El tema era de lo más calamitoso", ha dicho.

Aunque ha comentado que Aneri tenía una gran capacidad de trabajo hasta que sucumbió al mundo de las drogas y la prostitución, Porta ha asegurado que "cualquier otra persona lo podía haber hecho". "Antes él tenía una capacidad grande para conocer y era brillante para enredar y para el mundo comercial. Si quedaba con alguien de izquierdas se ponía un traje rojo y si iba a alguien de derechas se ponía una bandera", ha recalcado.

A ANERI LE MOVÍA "EL NARCISISMO Y EL DINERO"

El compareciente ha apuntado que Aneri primero empezó con una empresa dedicada a los riesgos laborales y luego se pasó a la formación aprovechando a las empresas con las que se ya venía trabajando. Porta ha explicado que se asoció con él y con Tezanos en la compañía Sinergia Empresarial y que fue apoderado porque estaba en Madrid. En 2011 vendió su participación en la consultora. Del primero ha señalado que le movía "el narcisismo y el dinero" mientras que al segundo más "la adulación y el postureo".

Porta atribuye su imputación en este caso con su responsabilidad en dicha asociación, aunque niega que participara en la trama. Eso sí, ha reconocido que figuraba entonces como vicepresidente de la comisión de Transportes de la Cámara de Comercio porque estaba libre la vacante y le animaron a meterse porque "no costaba nada". Pero ha desvinculado este caso con posibles irregularidades en cursos de formación en la Cámara.

Preguntado por las visitas a la Dirección General de Empleo, el compareciente ha indicado que iba allí "lo justo" porque el encargado de las relaciones era Alfonso Tezanos, aunque no sabe si trataba con miembros de la Administración y duda que Aneri lo hiciera. Además, tilda de "raro" que el expresidente de Fedecam pudiera advertir a la Administración de lo que estaba ocurriendo en 2012, habida cuenta de que la alarma saltó un año después.

Porta ha negado "connivencia" entre Sinergia Empresarial y las entidades beneficiarias o connivencia entre entidades gestoras de los cursos y los técnicos de la Consejería de Empleo. "Si esto ha sucedido, hay un problema por por negligencia, no por contraprestaciones o sobornos. En eso coincido con Aneri.

"La comunidad no ha tenido mucho interés de por qué (la subvención) se lo dan a una asociación y no a los profesionales. Si se las dan así quizá es para algo, para lo que autofinancie. Tenían que haber controlado la teleformación de manera más profesional. Pienso que no se miraban los expedientes porque si un solo técnico mira un curso te llama la atención y miras todos los cursos", considera.

Por último, Porta ha aseverado que él no ha participado "en ninguna trama" y no es el 'cerebro' de la que hoy se trata en la Asamblea. En ese punto, ha asegurado que si hubiera participado en este fraude tendría más patrimonio que el actualidad. "Si yo lo hubiera hecho, a mí no me pillan, desde esa perspectiva", ha concluido.