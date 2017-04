Fundación Tripartita aclara que no realiza labores de control de los cursos de formación subvencionados por la Comunidad

Etiquetas

El director gerente de la Fundación Tripartita, actualmente Fundae, Alfonso Luengo, ha aclarado este viernes en la comisión de investigación de la Asamblea que la entidad no realiza labores de control de los cursos de formación subvencionados por la Comunidad, que es el órgano competente.

"Las funciones de la Fundación en relación con este asunto están delimitadas en el convenio de colaboración que se firmó en su día", ha señalado, antes de leer el texto del convenio, por el que a la Tripartita le corresponde poner a disposición de la Comunidad la aplicación informática para que las entidades beneficiarias de las subvenciones puedan cumplimentar los impresos de solicitud.

Además, según dicho convenio, corresponden a la Comunidad "las funciones de seguimiento y control de las acciones de formación", mientras a la Tripartita es la encargada de poner a disposición de la administración regional "las aplicaciones telemáticas necesarias para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control". La Comunidad también es la responsable de la recepción y registro de la documentación de liquidación, que debe ser enviada posteriormente a la Fundación.

"Nosotros no tuvimos nunca ningún contacto ni ninguna relación con ninguno de los beneficiarios de estas ayudas", ha aseverado Luengo, quien, por otro lado, ha precisado que "el principal responsable en el seguimiento y control es el propio beneficiario".

Luengo ha confirmado que la Comunidad solicitó hasta en dos ocasiones la ampliación del plazo de acceso a la aplicación para la justificación de las subvenciones, la primera fue el 19 de febrero de 2013, antes de que finalizara el plazo, y la siguiente el 1 de abril, cuando finalizaba la primera ampliación.

La Comunidad solicitó la ampliación hasta el 1 de julio porque, según trasladó en un email, había entidades que todavía no habían justificado y habían comunicado la imposibilidad para acceder.

No obstante, Luengo ha restado importancia a las ampliaciones de plazo, y ha defendido la actuación de los funcionarios de la Comunicad, de los que ha asegurado que "intentaron aprovechar los recursos que da la ley, requerimientos, etc., para intentar que se justificaran los planes", pero "hay un momento en el cual supongo que se dan cuenta de que la justificación no es posible y entonces empiezan los reintegros".

En cuanto a los expedientes recibidos por la Tripartita, ha asegurado que cuando se cruzaban los datos con la Seguridad Social los alumnos, con sus respectivos DNI, existían, para agregar que si hay falsificación documental "solamente se puede detectar mediante un trabajo policial".

Ante las palabras de la exconsejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, afirmando que "había una responsabilidad de la Fundación Tripartita en la incapacidad de la Comunidad para detectar el fraude a tiempo", puesto que la aplicación no funcionó a tiempo, el director gerente ha dicho que "intentar ligar el retraso en la puesta a disposición de nuestro propio módulo a la detección del fraude es contradictoria con la realidad", ya que "el seguimiento y control es previo a la liquidación de los expedientes".

"Esto incluso podríamos decir que ayuda a tener más tiempo para realizar otras acciones de seguimiento y control", ha señalado Luengo, quien ha justificado que la aplicación no estuviera lista a tiempo porque hay que adaptarla a todas las convocatorias.