EL GOBIERNO EXTRADITARÁ A EEUU A UN ‘HACKER’ RUSO QUE CONTROLABA UN EMPORIO MUNDIAL DE ROBO DE DATOS

El Consejo de Ministros aprobó hoy la continuación del procedimiento de extradición a EEUU del ‘hacker’ ruso Peter Yuryevich Levashov, que había creado una infraestructura cibernética mundial para sustraer información personal.Según informó el Ministerio de Justicia, el titular de este departamento, Rafael Catalá, es quien trasladó al Gobierno el caso de este ‘hacker’ ruso para que continúen los trámites legales para su extradición. Levashov, que se encuentra en España en situación de prisión provisional tras su detención en Barcelona el pasado 7 de abril, está acusado por las autoridades estadounidenses de delitos de asociación ilícita para cometer fraude por medios electrónicos.EEUU también le imputa daño intencionado a un ordenador protegido, acceso a un ordenador protegido para cometer estafa, amenaza de dañar un ordenador protegido, estafa por correo electrónico y robo de identidad agravado.DESDE HACE UNA DÉCADASegún Justicia, el ‘hacker’ ruso habría controlado un conjunto de redes de Internet para obtener direcciones de correo electrónico, nombres de usuarios y contraseñas de ordenadores. Después, habría enviado a esos usuarios correos no deseados que infectaban y bloqueaban sus equipos para posteriormente solicitar un rescate por su desbloqueo.Levashov, que según la Policía española ha creado una infraestructura cibernética mundial para sustraer información personal, está siendo investigado por las agencias de inteligencia estadounidenses desde hace más de una década. Se le considera uno de los mayores capos del spam a nivel mundial y se estima que, bajo los seudónimos de ‘Peter Severa’ o ‘Peter of the North’, utilizó sus habilidades informáticas para enriquecerse y colaborar con otros criminales a vaciar cuentas bancarias y realizar estafas.