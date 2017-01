CONDE-PUMPIDO CONFÍA EN HORRACH CUANDO DEFIENDE LA INOCENCIA DE LA INFANTA CRISTINA

Etiquetas

El ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido rompió hoy una lanza por el fiscal anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, y su defensa de la inocencia de la infanta Cristina en el 'caso Nóos'. “Confío en ese criterio porque sé que es un criterio serio”, aseveró.Lo hizo en un desayuno informativo en Madrid, al preguntársele por la afirmación de Horrach de que tiene la esperanza de que al final la Infanta sea declarada inocente en el juicio por la trama de corrupción presuntamente organizada por su marido, Iñaki Urdangarin.Conde-Pumpido recordó que él mismo nombró a Horrach como titular de la Fiscalía Anticorrupción que creó en Palma para combatir los casos de corrupción, que atribuyó expresamente al poder de influencia de Unió Mallorquina, que decantaba siempre el gobierno hacia el PP o el PSOE y así resultaba “invulnerable”. “Tengo absoluta confianza en él”, aseguró.El ex fiscal general reconoció que nunca pensó que esas investigaciones llegaran “hasta tocar a la Casa Real”, pero atestiguó que Horrach ya por entonces tenía la opinión de que no había suficiente material para implicar a la infanta Cristina, algo que comparten sus sucesores en la Fiscalía General del Estado Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal, ésta presente entre el público que asistía al desayuno informativo.“Confío en ese criterio porque sé que es un criterio serio”, avaló, si bien llamó a “respetar la decisión que tome el tribunal”, cuyo titular, José Castro, no comparte la opinión de Horrach.Conde-Pumpido atribuyó expresamente la implicación de la Infanta al que considera uno de los grandes problemas de la justicia española: que “cualquier organización con finalidad de presionar puede intervenir y sentar en el banquillo a una persona determinada”. En este sentido, recordó que Miguel Bernad, el presidente de la asociación Manos Limpias, que ejerció la acusación popular contra la Infanta, ha sido encarcelado por servirse de esta posibilidad con ánimo de lucro.