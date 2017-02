La mujer de López Viejo dice que cedió su patrimonio a su marido para protegerlo de una estafa

Etiquetas

Dos empleados de Correa aseguran que la jefa del 'Grupo Pozuelo' de Correa era Isabel Jordán

Teresa Gabarra, mujer del exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, ha reconocido este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que cedió 450.000 euros y todo su patrimonio personal a su marido para protegerlo de una estafa de la que fue víctima en Estados Unidos.

"Le entregue 450.000 euros porque fui víctima de una estafa en Estados Unidos por un profesional y este hombre empezó a hacer operaciones fraudulentas y vi que mi patrimonio estaba en peligro", ha explicado y enfatizado que puso "todo" su patrimonio y acciones a nombre de López Viejo para protegerlo.

No obstante, ha reconocido que se arrepiente de haber pedido este favor a su pareja --que les "está saliendo caro", ha indicado-- y que su "educación", *"principios" y "moral" no le permiten abandonarle en esta situación.

Gabarra, para quien Anticorrupción pide seis años y medio de prisión, ha constatado que su patrimonio proviene, además de sus trabajos y de ser una persona "muy ahorrativa", de los negocios "exitosos" de su padre en el sector de la industria auxiliar de la automoción y de la implantación de cadenas conocidas de restaurantes.

"SI MI MARIDO TUVIERA ALGO ESCONDIDO LO ENCONTRARÍA"

También ha destacado que ella es la que "maneja las cosas" en la casa y que López Viejo consulta con ella todas las decisiones. "Mi marido no puede tener nada escondido porque lo encontraría", ha dicho.

Durante su declaración, que sólo ha realizado a preguntas de su abogado Jaime González Gugel, ha reprochado a la Agencia Tributaria que adjudique a su marido todas sus acciones en 2002.

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que Gabarra colaboró en el afloramiento y ocultación de los fondos de su marido en cuentas de Suiza, con pleno conocimiento la procedencia del dinero.

Además, la mujer ha precisado que el exmandatario madrileño destinó parte de la cantidad transferida al país helvético a operaciones de compra-venta de inmuebles y amortización y cancelación de diversos préstamos en los meses de febrero y marzo de 2008. Ante esto, la mujer de López Viejo ha apostillado que en todas estas operaciones inmobiliarias "no hay nada raro, ni extraño" y que están "perfectamente acreditado" en las escrituras. "Nadie se ha leído" esta documentación, ha agregado.*

Sobre las facturas pagadas a las empresas del presunto 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, por servicios prestados --publicidad o servicio de azafatas-- al restaurante La Hacienda Argentina, del cual era gerente, ha afirmado que no le pareció "una cosa fuera de lo normal". Ha recordado que en las declaraciones prestadas anteriormente durante la instrucción de la causa ya contó que no sabía quién había encargado estos servicios porque eran "varios socios". *

Por último, ha subrayado que ha visto a Correa en un par de ocasiones: una de ellas "de lejos" en la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar y un día que navegaron en un barco, al que fueron invitados por Alejandro Agag. Es más, ha dicho que le criticó porque le pareció mal que el líder de la Gürtel comiese ese mismo día en "otra mesa con otros señores".

Sobre los supuestos regalos que recibió Gabarra o su marido de la red corrupta, ha bromeado que a ella no le han regalado "nada, ni el albornoz", una afirmación que ha provocado risas en la sala de vistas.*

LA JEFA ERA JORDÁN

Por otro lado, Inmaculada Mostaza y Pablo Ignacio Gallo, que aparecen como administradores de dos de las empresas del denominado 'Grupo Pozuelo', propiedad de Correa, han subrayado que ellos aceptaron figurar en las escrituras de Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico por hacer un favor a un amigo, el también acusado Javier Nombela.

Según han dicho, éste les trasladó que había un problema que había entre los socios y que iba a ser por un "corto espacio de tiempo". No obstante, Gallo (administrador de Diseño Asimétrico) ha destacado que transcurrieron tres años "muy rápido" porque no hicieron "grandes cosas".

Su mujer, Inmaculada Mostaza (administradora de Servimadrid Integral), ha hecho hincapié en que era una "mera administradora formal sin capacidad de decisión, ni siquiera en la cantidad de papel de folios que se compraban" y que Jordán era la verdadera administradora de las cuatro empresas del 'Grupo Pozuelo', formado por Easy Concept, Good and Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico.*

Esto mismo ha defendido Gallo, que ha afirmado que las instrucciones las recibían de Nombela y de la encargada de facturar de las empresas vinculada a la Gürtel, Alicia Mínguez, que anteriormente les había trasladado Jordán.*

Es más, ha asegurado que cuando ellos hablaban con estos dos trabajadores y les hacían una petición, "siempre" les respondían con un: "espera un segundo, déjame que lo comente a ver que dice Isabel". "Unos iban en Seat Ibiza, ella iba en Range Rover, a mi me parece que era la jefa", ha añadido el administrador de Diseño Asimétrico.*

LÁGRIMAS Y ENFADO

Ambos procesados, que se enfrentan a dos años y seis meses de prisión, han destacado que no entienden por qué están acusados en esta causa ya que ellos únicamente asesoraron a través de la gestoría de Gallo."Jamás pensé que esto me llevase a la situación en la que me veo ahora, he perdido mi casa, mi trabajo, lo único que he hecho es trabajar toda mi vida (...). Es muy difícil asumir el haber perdido tu vida por 400 euros y ahora con 54 años dependo de mi familia, es lo que tengo y lo que me encuentro", ha dicho entre lágrimas Mostaza.

*

Gallo ha recalcado que está acusado porque él era el representante de Diseño Asimétrico: "Por eso estoy sentado aquí, si fuese otra, estaría otra persona", ha dicho. "Las sociedades no hablan, no corren, necesitan un representante físico, ese soy yo", ha ironizado mostrando su enfado. *

Con la declaración de estas tres personas ha concluido la fase de interrogatorios de los 37 acusados de la pieza 'Época I: 1999-2005', tras 42 jornadas desde que comenzó el juicio el pasado 4 de octubre.

El próximo lunes 13 de febrero, a partir de las 10.00 horas, será el turno de la exministra de Sanidad y exmujer del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, Ana Mato, el representante legal del PP y la mujer de exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, Gema Matamoros, declararán como partícipes a título lucrativo.