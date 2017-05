MADRID. TEZANOS SOBRE LOS CURSOS DE FORMACIÓN: “NO SÉ SI SOY EL TONTO ÚTIL DE TODO ESTO”

Etiquetas

Alfonso Tezanos, expresidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam) y de Cecoma, y miembro de CEIM, dijo hoy en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política en la Comunidad de Madrid, en relación a los cursos de formación que han dado lugar a autos judiciales por supuesta estafa y malversación de caudales públicos en el periodo 2008-2014, que no sabe si es "el tonto útil de todo esto”.Tras manifestar que no está imputado por fraude sino "solo por blanqueo de capitales", dijo que no sabe por qué todos le señalan a él. Afirmó que, después de que se filtraran datos sobre su participación en el referido fraude y saliese su “cara en los periódicos”, cuando le detuvieron, ”todos dicen que soy el culpable”.Indicó que, a raíz de todo eso, “perdí todo” y destacó que “a todos los que les pise callos se alegraron”, entre ellos lo que competían con el entonces presidente de la CEIM y la Cámara de Comercio, Arturo Fernández, porque “creían que podía ser su sucesor”.Explicó que Fernández “decía que soy el único que trabajaba en la patronal” y dijo que con los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González no tenía más relación que la derivada de su cargos. Asimismo, manifestó que con Arturo Fernández sí mantenía una “buena relación”, aunque señaló que echó en falta palabras de “ánimo” cuando fue detenido.Sobre José Luis Aneri, acusado de esta trama relacionada con el fraude de los cursos de formación, dijo que lo conoció en 2006 y que “una persona me sugirió que era la persona adecuada para hacer planes de formación”. Luego, añadió, Aneri se trasladó desde Córdoba a Madrid, “pero vino solo, no le traje yo”. A continuación afirmó que le "ha ocultado” sus actividades e hizo lo que le dio la gana”. A la citada comisión de investigación también acudieron también Fernando Garzo, director del Instituto de Formación Empresarial (IFE) de la Cámara de Comercio hasta 2015, quien aseguró que “nunca contratamos con Aneri y sí con otras empresas”, y Patricia Herrero García-Ramal, exdirectora General de Formación de la Comunidad de Madrid, quien se negó a declarar por esta inmersa en este procedimiento judicial.El último en comparecer fue Juan Van Halen Rodríguez, exviceconsejero de Empleo en la Comunidad de Madrid, al objeto de informar sobre intervención en las actuaciones y decisiones relacionadas con los cursos de formación que han dado lugar a autos judiciales por supuesta estafa y malversación de caudales públicos en cursos de formación en los años 2008 a 2014. Aseguró que desconocía estos fraudes y explicó que en septiembre de 2013 se elaboró un informe en el que se hablaba de “irregularidades administrativas”.También afirmó que pidió que "se investigue este asunto y se mire qué pasa” y añadió que luego, en febrero de 2014, se hizo otro “informe concluyente sobre estas irregularidades”. Asimismo, aseguró conocer que algunas empresas “se lucraban con los cursos de formación” y que “nunca” intentó “retrasar la entrada de la Policía” en las sedes de su consejería. Finalmente, informó de que en su departamento, desde 2009, “se revocaron informes” sobre cursos de formación que no cumplían la norma que provocaron la devolución de unos ocho millones de euros.