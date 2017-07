DOLSET NIEGA QUE MAURICIO CASALS MANIOBRARA CON INDUSTRIA PARA CONSEGUIR SUBVENCIONES PÚBLICAS FRAUDULENTAS PARA ZED

Etiquetas

El fundador y principal accionista de la tecnológica Zed Worldwide, Javier Pérez Dolset, aseguró este jueves que nunca tuvo conocimiento de que hubiera actuaciones irregulares del presidente de `La Razón´, Mauricio Casals, ante el Ministerio de Industria para conseguir subvenciones públicas fraudulentas para su empresa y afirmó ante el juez que de haber sabido que eso ocurría lo habría denunciado y se habría retirado de las convocatorias.Pérez Dolset se desdice así de la denuncia que hizo ante la policía en la que especificaba que ZED Worldwide pagó a 'La Razón' 2.125.000 euros en labores de "asesoramiento y relaciones institucionales" para la obtención de ayudas públicas a las que concurría supuestamente bajo la mediación de Casals con el Ministerio de Industria y con conocimiento previo de las condiciones de las convocatorias. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomó esta mañana declaración al fundador de la tecnológica española, al que envió a prisión el pasado día 30 de junio por la presunta comisión de varios delitos, entre los que figuran los de insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones, coacciones, falsedad documental y tráfico de influencias.En su primera declaración, el investigado aseguró que todas las labores de obtención de financiación pública para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta y señaló que Casals tenía la función de mantener las “relaciones necesarias” para la obtención de subvenciones.En una declaración que ha durado poco más de una hora, Dolset ha ratificado ante el juez fue objeto de presiones por parte de Mauricio Casals, del que Anticorrupción sospecha que se encargaba de mantener las "relaciones necesarias" para que su compañía recibiera subvenciones fraudulentas de la Administración. El empresario ha asegurado que fue objeto de presiones pero no ha especificado detalles sobre la naturaleza y propósito de las mismas.Además, Javier Pérez Dolset ha negado ser el propietario de una sociedad en Panamá, de la que el directivo de Planeta y representante de la editora en ZED, Luis Elías Viñeta, aportó un documento Excel en el que se consignaba un saldo de 101 millones de dólares (unos 88 millones de euros). Planeta está personada en la causa por considerarse víctima de la quiebra de ZED, compañía de la poseía el 20% del capital El juez Garcia-Castellón ya tomó declaración la pasada semana a ocho detenidos en esta operación en la que se investiga a un total de 19 personas. Dolset solicitó tiempo para preparar su defensa y su comparecencia se aplazó hasta hoy. En su declaración ha reiterado que no ha cometido irregularidad alguna, que no posee bienes en el extranjero y que está arruinado tras entrar su empresa en concurso de acreedores. La abogada que representa a Dolset ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicita su excarcelación, por lo que ahora deberá esperar su decisión para saber si puede abandonar la prisión de Estremera.